Mario Götze répond aux déclarations provocatrices de l’ancien entraîneur de Francfort, Albert Riera

Sous les ordres de l’Espagnol, Götze a vécu une saison passée compliquée à la SGE. Le joueur de 34 ans a perdu sa place de titulaire au milieu de terrain central au fil de la saison et a dû accepter à plusieurs reprises les critiques subtiles de son entraîneur.

Riera avait notamment estimé que, malgré son statut de leader et de champion du monde, Götze ne pouvait pas faire ce qu’il voulait et devait au contraire se plier aux décisions du coach.

Interrogé à ce sujet, Götze a désormais déclaré à Bild : « S’il pense qu’il doit le dire ainsi, alors qu’il le fasse. Mais c’est, disons-le comme ça, intéressant qu’il l’ait formulé de cette manière », d’autant qu’il n’y a pratiquement pas eu de communication entre le joueur de 34 ans et Riera.

« Cela supposerait que nous ayons parlé plus souvent ensemble ou que nous nous connaissions bien. Mais de fait, ce n’était pas le cas. S’il pense devoir l’interpréter ainsi selon sa propre perception, alors qu’il le fasse volontiers », a développé Götze.

De manière générale, la saison écoulée a été à bien des égards la plus folle de toute sa carrière. Les quatre mois sous les ordres de Riera ont été « extrêmement intenses », selon le champion du monde 2014. « Beaucoup de choses ne se sont pas passées et n’ont pas fonctionné comme nous l’avions imaginé, pour moi personnellement, pour le club et pour l’équipe. »

Getty Images

L’Eintracht Francfort se sépare d’Albert Riera à la fin de la saison

Il n’éprouve toutefois aucune rancœur envers son ancien entraîneur ni aucune joie à propos de son licenciement : « Au final, le football est un sport de résultats. Cela n’a pas fonctionné. En conséquence, le club a aussi réagi rapidement et avec fermeté. Je pense malgré tout que ce n’est pas la bonne voie de faire porter la faute à une seule personne. Chacun devrait réfléchir à sa performance. C’est seulement ainsi que cela pourra s’améliorer. »

Riera avait succédé en février à Dino Toppmöller, précédemment limogé, à l’Eintracht Francfort, mais n’a pris que 1,21 point par match lors de ses 14 rencontres sur le banc (quatre victoires, cinq nuls, cinq défaites).

Après la fin de saison, l’Espagnol et la SGE ont donc convenu d’une séparation anticipée. Le nouvel homme sur le banc de l’Eintracht est Adi Hütter, qui avait déjà dirigé le club hessois entre 2018 et 2021.