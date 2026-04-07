Mario Been : « Il affiche de bons résultats pour un retour au Feyenoord »

Mario Been se réjouit des progrès réalisés par Gjivai Zechiël (21 ans). L'analyste d'ESPN a sélectionné le milieu de terrain du FC Utrecht et des Jong Oranje dans son équipe de la semaine pour le compte du De Telegraaf.

Zechiël a déjà disputé 43 matchs officiels cette saison sous les couleurs d'Utrecht. Il a inscrit huit buts et délivré sept passes décisives.

De plus, le Rotterdamois est devenu l'un des piliers de la Jong Oranje. Zechiël a déjà disputé dix matchs internationaux avec cette équipe.

Been constate que le droitier progresse de semaine en semaine. « Gjivai Zechiël me fait une impression de plus en plus positive. Il a été prêté par le Feyenoord au Sparta, puis au FC Utrecht. »

« Il est dynamique, solide balle au pied et dispose d’une grande profondeur de jeu sans le ballon. Il s’en sort de mieux en mieux dans les duels défensifs. En Eredivisie, il a déjà marqué sept fois et compte quatre passes décisives à son actif. De beaux chiffres pour un retour au Feyenoord », estime Been.

À l’issue de cette saison, Zechiël devrait en principe revenir au Kuip. Il est sous contrat avec le Feyenoord jusqu’à la mi-2028.

Selon Transfermarkt, Zechiël vaut actuellement 7 millions d’euros. Sous les couleurs du Feyenoord, il a disputé jusqu’à présent seize matches, au cours desquels il a délivré trois passes décisives.