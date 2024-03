Marie Portolano dévoile une agression sexuelle !

En pleine promotion pour son livre « Je suis la femme du plateau », Marie Portolano a fait une révélation très intime.

Trois ans après la sortie du documentaire événement « Je ne suis pas une salope, je suis une journaliste » réalisé avec Guillaume Priou, Marie Portolano dévoile un nouveau livre, intitulé : « Je suis la femme du plateau ». Un ouvrage qui sortira le 13 mars prochain aux éditions Stock.

« Il y a trois ans, je portais les voix de dix-huit femmes qui racontaient les humiliations et injustices subies dans leurs rédactions. Là, je parle de moi, à 90 %, et c’est la première fois que je me dévoile. Ça n’est pas un exercice dans lequel je suis à l’aise ! », a-t-elle confié dans des propos fournis au magazine Elle.

« Un nombre incalculable de bagarres dans les bars »

La célèbre présentatrice dévoile en outre avoir subi une agression sexuelle à l’âge de 17 ans, expliquant que ceette expérience traumatisante a laissé des séquelles. « Je n’en avais parlé à personne, même pas à ma famille, et je ne fais que l’évoquer dans le livre, mais ça explique sans doute pourquoi je suis si sensible aux violences faites aux femmes », a-t-elle encore expliqué.

« Très jeune, j’ai déclenché un nombre incalculable de bagarres dans les bars, j’étais pire qu’un mec ! Et, aujourd’hui encore, je ne supporte pas qu’on me touche sans me prévenir, a-t-elle admis. « Ce livre, c’est aussi pour que cette colère qui est en moi soit tournée vers quelque chose d’utile.»