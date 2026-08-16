Arsenal a porté un coup fort à Manchester City en ouverture de la saison, en s'imposant sur le score de trois buts à zéro, ce dimanche, au stade Millennium dans la capitale galloise Cardiff, remportant ainsi le Community Shield anglais pour la 18e fois de son histoire, un début idéal pour sa nouvelle saison.

Selon le réseau de statistiques «Opta», Enzo Maresca a essuyé une lourde défaite lors de son premier match avec Manchester City, égalant la pire défaite d'un entraîneur du club lors de ses débuts.

Le réseau a précisé que Harry Newbould était le seul entraîneur avant Maresca à avoir subi une défaite par un écart de trois buts ou plus lors de son premier match avec Manchester City, lorsqu'il s'était incliné face à Arsenal sur le score de 1-4 en 1906.

«Opta» a ajouté que la victoire d'Arsenal sur Manchester City par trois buts à zéro représente le plus grand écart de buts dans un match du Community Shield depuis 2014, lorsque les Gunners avaient battu la même équipe sur le même score.

Cette nouvelle victoire confirme la supériorité d'Arsenal dans l'une des plus grandes affiches du football anglais, après que l'équipe a réussi à imposer sa domination et à sceller le titre avec une performance solide et un large score.

Le match a été marqué par une prestation remarquable de Christos Tzolis, qui a délivré deux passes décisives ou plus lors de sa première titularisation sous le maillot d'Arsenal.

«Opta» a indiqué que Tzolis est devenu le premier joueur à délivrer deux passes décisives ou plus dans un match du Community Shield depuis David Beckham en 1996, lorsqu'il avait réalisé le même exploit avec Manchester United face à Newcastle.