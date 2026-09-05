Enzo Maresca, l'entraîneur de Manchester City, a affirmé que les transferts colossaux réalisés par le club durant le mercato estival étaient nécessaires pour pouvoir rivaliser avec Arsenal dans la course au titre de Premier League cette saison.

La rencontre au cours de laquelle City s'est imposé face à Coventry sur le score de (1-0) ce samedi a été marquée par les premières apparitions du duo Enzo Fernández et Elliman Ndiaye, après leur arrivée au club lors du dernier jour du mercato, venus apporter la touche finale à une reconstruction de l'effectif dont le coût a dépassé les 450 millions de livres sterling. À l'issue du match, Maresca a tenu à justifier ces dépenses, soulignant qu'il suivait de près le début de saison d'Arsenal dans la compétition.

L'entraîneur de Manchester City a déclaré, selon les propos rapportés par le site ESPN : « Si vous regardez depuis le match du Community Shield, vous constaterez qu'Arsenal a disputé deux matchs supplémentaires et que sa composition a connu cinq changements à chaque rencontre. »

Il a ajouté : « Leur effectif compte deux champions du monde, Mikel Merino et Martín Zubimendi, ainsi que des joueurs de l'équipe d'Angleterre, Eberechi Eze et Noni Madueke, et le cinquième joueur, je ne m'en souviens pas précisément, mais je crois qu'il s'agit de Piero Hincapié. Au bout du compte, si vous voulez lutter pour de grands titres, vous avez besoin de multiples options. Arsenal possède ces options, nous les possédons aussi, et d'autres clubs les possèdent également, donc cela ne se limite pas à nous. Je suis très satisfait des options dont nous disposons, et c'est un élément décisif si vous voulez être compétitif. »

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Fernández, qui a rejoint l'Etihad Stadium le dernier jour du mercato dans un transfert record de 125 millions de livres sterling, était initialement inscrit sur le banc des remplaçants avant d'être lancé en urgence à la suite de la blessure de Nico O'Reilly durant l'échauffement. En revanche, Ndiaye a été titularisé sur le côté gauche, tandis qu'Ayoub Bouaddi est entré en jeu en seconde période.

Malgré la participation des nouvelles recrues, c'est l'autre recrue estivale, Elliot Anderson, qui a attiré tous les regards, lui qui a été élu homme du match après avoir réussi davantage de passes que l'ensemble de l'équipe de Coventry réunie.

Maresca a commenté la performance d'Anderson en ces termes : « Je suis extrêmement admiratif de son rendement, et pas seulement aujourd'hui ; il a livré d'excellentes prestations face à Crystal Palace, et il a été formidable également contre Bournemouth, alors qu'il n'avait rejoint notre groupe qu'une semaine auparavant et qu'il avait été remplacé en raison d'une élongation musculaire. »

Il a conclu ses propos en évoquant la réactivité du joueur : « Mais le meilleur chez Elliot, c'est sa passion au quotidien ; il demande sans cesse comment il peut progresser, et nous tenons avec lui des séances d'analyse vidéo individuelles pour qu'il voie comment améliorer son jeu, et c'est la meilleure impression qu'un joueur puisse donner. »