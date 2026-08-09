Enzo Maresca, l'entraîneur de Manchester City, a laissé entendre ce dimanche que l'avenir de l'international égyptien Omar Marmoush avec l'équipe n'était pas définitivement scellé, soulignant que le désir du joueur d'obtenir davantage de temps de jeu serait un facteur important dans sa décision.

Lors de déclarations à la presse rapportées par le réseau « Manchester Evening News », à la suite de la victoire amicale contre l'Atlético Madrid (3-1) dans un match marqué par un doublé de Marmoush,Maresca a répondu à une question sur le maintien de l'Égyptien dans l'équipe : « La réponse doit être semblable à celle que je donne au sujet de James Trafford. Les joueurs s'entraînent tous les jours et veulent jouer, donc quand ils ne participent pas, ils ne sont pas heureux. »

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L'entraîneur italien a ajouté : « Omar n'a pas beaucoup joué la saison dernière, il est donc probable que son désir soit d'obtenir plus de temps de jeu. Cela ne signifie pas qu'il n'obtiendra pas davantage de minutes ici, mais l'affaire dépend aussi de sa décision, et de comprendre sa décision en détail. »

Les deux buts de Marmoush dans les cages de l'Atlético sont venus d'une passe de son coéquipier ghanéen, Antoine Semenyo, qui a déferlé sur le côté droit de la défense des Colchoneros, tandis que la star algérienne, Rayan Aït-Nouri, a inscrit le troisième but de City en solitaire face au but.

Au sujet du milieu de terrain espagnol, Rodri, Maresca a déclaré : « Pour le moment, il sera à Manchester mercredi. »

Le Barça mène actuellement d'intenses négociations pour recruter la star de Manchester City, qui a informé son club de son souhait de rejoindre les Blaugrana, bien qu'elle soit également ciblée par le Real Madrid, selon des sources de presse.

Manchester City se prépare à affronter son compatriote Arsenal lors du Community Shield, prévu dimanche prochain, qui sera la première confrontation officielle de l'équipe sous la direction de Maresca, après le départ de l'entraîneur de légende Pep Guardiola de l'Etihad à la fin de la saison dernière.







