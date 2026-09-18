Manchester City se prépare à un nouveau test en Premier League, lorsqu'il recevra Sunderland dimanche prochain à l'Etihad Stadium, dans le cadre de la cinquième journée, une rencontre que l'entraîneur italien Enzo Maresca aborde comme l'une des étapes les plus difficiles de son équipe depuis le début de la saison.

Avant ce match tant attendu, Maresca a abordé lors de sa conférence de presse plusieurs dossiers importants, à commencer par la situation des blessés, puis l'importance de la rotation, jusqu'aux pressions imposées par la succession de Pep Guardiola, sans oublier ses propos sur la force de Sunderland et ce qui attend son équipe lors du prochain match.

Maresca a révélé une évolution positive concernant l'état de l'ailier belge Jérémy Doku, absent de Manchester City depuis sa blessure au mollet survenue lors du Community Shield. L'entraîneur italien a indiqué que Doku serait, selon toute probabilité, disponible face à Sunderland, un renfort important pour l'équipe avant cette rencontre attendue.

La rotation a offert aux joueurs l'occasion de retrouver leur énergie

Maresca a évoqué les bénéfices que l'équipe a tirés des larges changements apportés à l'équipe titulaire lors de la victoire contre Norwich en Coupe de la Ligue anglaise jeudi.

L'entraîneur italien a expliqué que la décision de laisser au repos plusieurs éléments essentiels était nécessaire, surtout après que certains joueurs eurent disputé deux matches complets face à Porto et Manchester United.

Maresca a déclaré : « C'était une chose extrêmement importante. Nous avons laissé au repos les joueurs qui avaient disputé deux matches complets, 90 minutes consécutives, face à Porto et Manchester United. Il était nécessaire de leur accorder un peu de repos, et nous espérons qu'ils seront pleinement en forme pour le match de dimanche, car ce sera une rencontre difficile. »

Vous pouvez débattre plus en profondeur des sujets et des actualités sur les forums de « Kooora »

Maresca dévoile le secret de ce début réussi

Au sujet des raisons qui ont contribué à son début réussi avec Manchester City, Maresca a tenu à attribuer l'essentiel du mérite à ses joueurs, soulignant leur rapidité à assimiler ses idées et ses consignes.

Il a déclaré : « Avant tout, le mérite revient aux joueurs. Le plus important, lorsqu'on rejoint un nouveau club, c'est de percevoir à quel point les joueurs assimilent ce que veut l'entraîneur. Je constate jour après jour, match après match, et même avec de nombreux changements, que ce que nous voulons est devenu parfaitement clair pour eux. »

L'entraîneur italien a également évoqué à quel point son expérience passée au sein du club lui a été utile, affirmant que la présence de certaines personnes avec qui il avait déjà travaillé l'a aidé, tout en insistant en même temps sur le fait que l'équipe actuelle diffère grandement du groupe qu'il avait connu auparavant.

Il a expliqué : « Bien sûr, la présence des mêmes personnes au sein du club m'a aidé, mais l'effectif est totalement différent ; il ne reste que trois ou quatre joueurs de la saison que j'avais passée ici auparavant. Je passe mon temps avec les joueurs actuels, donc c'est nouveau pour moi, et je suis heureux de constater une amélioration dans les performances. »

La succession de Guardiola : Maresca précise sa position

Maresca a abordé les pressions liées à la succession de Pep Guardiola, affirmant qu'il savait dès le départ que sa mission intervenait dans une phase de transition que traverse le club après une décennie entière sous la direction de l'entraîneur espagnol.

Il a déclaré : « Lorsque j'ai décidé de rejoindre le club, j'étais parfaitement convaincu qu'il s'agissait d'un bon club et que les joueurs avaient un niveau élevé. En même temps, je savais que le club traversait une phase de changement après dix ans sous la direction du même entraîneur, en plus du départ de joueurs comme Rodri, Bernardo Silva, John Stones et Nathan Aké. Il est naturel que des changements se produisent, mais je suis tout à fait convaincu de notre capacité à faire du bon travail. »

L'entraîneur de Manchester City a également évoqué la longue trêve internationale à venir, qui lui offrira davantage de temps pour revoir les performances de l'équipe, analyser les matches précédents et rechercher les aspects à améliorer.

Maresca a déclaré : « Durant les trêves internationales, j'ai toujours pris soin de revoir tous les matches précédents et d'analyser les aspects que nous pouvons améliorer, et ainsi de suite, mais étant donné que nous disposons de trois semaines, j'aurai suffisamment de temps pour revoir tous les matches. »

Vous pouvez débattre plus en profondeur des sujets et des actualités sur les forums de « Kooora »

Maresca met en garde contre la force de Sunderland

Concernant l'affrontement face à Sunderland, Maresca s'est montré clair dans son appréciation de la force de l'adversaire, après avoir suivi son match contre Arsenal en direct, avant de le revoir ces derniers jours pour en analyser les détails.

L'entraîneur italien a déclaré : « J'ai regardé leur match contre Arsenal en direct, puis je l'ai revu ces derniers jours. On peut voir à quel point ils sont forts, et je pense qu'ils ne méritaient pas de perdre ce match. »

Il a ajouté : « C'est une équipe très forte et parfaitement entraînée, et ils ont passé suffisamment de temps ensemble, ce qui rend leur style clair, que ce soit en possession du ballon ou sans. »

L'entraîneur italien a conclu ses propos sur l'adversaire en déclarant : « Mon impression après les avoir observés est que le match de dimanche sera le plus difficile depuis le début de la saison. »