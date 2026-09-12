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Manchester City v Coventry City - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Abdelmawgood Samir

Traduit par

Maresca ébloui par un talent exceptionnel : « Je n'en crois pas mes yeux devant Buonanotte »

A. Bouaddi
Manchester United vs Manchester City
Manchester United
Manchester City
Premier League
E. Maresca
Maroc
Angleterre
Italie

Avant le derby de Manchester

Enzo Maresca, l'entraîneur de Manchester City, a exprimé son admiration pour le niveau et la maturité affichés par le Marocain Ayyoub Bouaddi depuis son arrivée au club anglais lors du mercato estival contre 100 millions d'euros, tout en insistant dans le même temps sur la nécessité de gérer avec soin son temps de jeu afin de le préserver de l'épuisement et de maintenir sa progression.

Dans des propos rapportés par « Sky Sports », Maresca a affirmé que Bouaddi, malgré ses 18 ans seulement, possède une dose remarquable d'intelligence et de maturité, expliquant : « Il est très intelligent et très mûr. Il n'a que 18 ans, mais quand on lui parle, il ne le paraît pas ; on dirait plutôt qu'il en a 25 ou 26. »

Bouaddi a disputé deux matchs de Premier League jusqu'à présent, dans lesquels il est entré en cours de jeu, avant que Maresca ne lui offre l'occasion de débuter en Ligue des champions face à Porto, lors du match remporté par Manchester City deux buts à zéro.

L'entraîneur de Manchester City a assuré qu'il ne voulait pas mettre de pression supplémentaire sur le jeune joueur en raison de sa grande valeur ou des attentes qui l'entourent, déclarant : « Il est essentiel de ne pas trop le mettre sous pression pour ce qui est de son importance pour l'équipe, des matchs ou du temps de jeu. Je suis certain qu'il livrera de belles prestations et qu'il sera un joueur remarquable pour ce club. »

Maresca a précisé que la gestion des minutes de jeu des jeunes joueurs constitue une part essentielle de leur processus de développement, soulignant que le joueur pourra débuter certains matchs, tandis qu'il entrera en jeu dans d'autres en tant que remplaçant, selon la nature de l'adversaire et de la confrontation, affirmant que le football est un sport collectif et qu'il n'est pas lié à un seul joueur.

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Le directeur technique a insisté sur la nécessité de protéger les jeunes talents des pressions croissantes, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur du club, alors qu'il est devenu facile d'évaluer et de juger les joueurs en permanence, considérant qu'une bonne gestion de ces pressions est un élément important dans leur parcours de développement.

Bouaddi fait face à une forte concurrence pour sa place au milieu de terrain, en présence d'Enzo Fernández et d'Elliot Anderson, qui ont rejoint Manchester City contre 145 et 135 millions d'euros respectivement, ce qui fait de la mission du joueur marocain, décrocher régulièrement une place de titulaire, un grand défi au cours de la période à venir.

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