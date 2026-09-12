Maresca : ce joueur a apporté la mentalité de gagnant à Manchester City

L'entraîneur italien Enzo Maresca a affirmé que le joueur Enzo Fernandez a apporté une mentalité de gagnant à Manchester City, ce qui a rapidement suscité l'admiration de ses coéquipiers.

Moins de deux semaines se sont écoulées depuis l'arrivée de Fernandez à Manchester City en provenance de Chelsea, dans le cadre d'un transfert record ayant égalé le record de Premier League pour un montant de 125 millions de livres sterling, mais l'impact du joueur argentin dans le vestiaire de l'équipe a été immédiat.

Maresca a déclaré, dans des propos rapportés par la chaîne « ESPN » : « Vous pouvez voir comment ses coéquipiers parlent de lui en matière de mentalité de gagnant. Les joueurs qui ont déjà gagné et qui savent comment gagner, il est important qu'ils soient dans notre effectif. »

L'entraîneur de City a ajouté : « Il travaille dur chaque jour, et c'est une personne polie. Il travaille bien et c'est ce dont nous avons besoin. »

Maresca connaît bien le joueur Fernandez, après l'avoir entraîné à Chelsea pendant une saison et demie.

L'entraîneur de Manchester City a constaté la progression du niveau du milieu de terrain, qu'il considère désormais comme une menace offensive bien plus redoutable.

L'entraîneur italien a poursuivi : « Il s'améliore beaucoup. Peut-être qu'au cours des deux dernières années avec nous il est devenu un milieu de terrain plus offensif, alors que par le passé il jouait dans une position plus reculée. »

Il a enchaîné : « Il est incroyable autour de la surface de réparation en matière de buts et de passes décisives, et sur le plan du leadership il mûrit beaucoup. »

Fernandez a effectué sa première apparition avec Manchester City lors de la victoire contre Coventry le week-end dernier, lorsqu'il a été lancé de manière inattendue depuis le banc des remplaçants dans le onze de départ à la suite de la blessure de Nico O'Reilly pendant l'échauffement.

Le joueur argentin a également participé à la victoire contre Porto en Ligue des champions en milieu de semaine, et il pourrait conserver sa place lors du derby de dimanche face à Manchester United au stade d'Old Trafford.

Manchester City avait perdu la confrontation équivalente au mois de janvier de la saison dernière, et cherche à corriger cela lors du week-end en cours.

Bien que cette rencontre soit le premier derby de Manchester que Maresca disputera en tant qu'entraîneur de Manchester City, il affirme que son attention se porte sur ce que représente la victoire pour l'équipe et ses supporters.

Il a ajouté : « Le match de l'an dernier n'a pas été le meilleur pour nous, mais nous espérons livrer un bon match cette saison. »

Il a poursuivi : « Le principal point d'attention ne concerne pas le fait que ce soit mon premier derby, je pense plutôt à l'équipe, aux supporters et au classement. »

Il a conclu : « Bien sûr, si nous gagnons ce sera aussi une bonne chose pour moi, mais je veux gagner parce que c'est une bonne chose pour tout le monde. »



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