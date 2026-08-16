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Maresca après le carton d'Arsenal : je suis déçu, le but précoce nous a affectés

Arsenal vs Manchester City
Arsenal
Manchester City
Community Shield
E. Maresca
Angleterre
Pays de Galles
Italie

L'entraîneur italien déclare : il y a quelque chose qui cloche, mais ce n'est qu'un début

L'Italien Enzo Maresca, entraîneur de Manchester City, éprouve de la déception après la large défaite (3-0) concédée par son équipe, ce dimanche, face à Arsenal, en Community Shield anglais.

Arsenal a été sacré pour la 18e fois de son histoire, grâce au triplé de Riccardo Calafiori, Kai Havertz et Martin Ødegaard.

Après la rencontre, Maresca a déclaré à la radio BBC 5 Live : « Je pense que le but que nous avons encaissé au bout de 25 secondes a malheureusement pesé sur le déroulement du match à ce moment-là. J'estime que notre réaction a été bonne avant le deuxième but, puisque nous avons eu trois ou quatre occasions de marquer et d'égaliser, mais malheureusement nous avons encaissé le deuxième but, ce qui a compliqué davantage les choses. »

Il a ajouté, au sujet du but précoce : « Cela me déçoit, car le niveau des équipes dans ce genre de matchs est très proche, et lorsque tu encaisses un but, cela devient difficile. Mais je pense que la performance après le premier but a été très bonne, nous nous sommes créé des occasions ; cependant, encore une fois, le score de 2-0 a rendu la tâche plus compliquée. »

Il a poursuivi : « Il y a quelque chose qui ne va pas, mais ce n'est que le début. Nous entamerons la Premier League dimanche prochain, et c'est là que l'attention devra se porter », en référence au fait qu'il s'agissait de son premier match officiel avec Manchester City, après avoir succédé à Pep Guardiola, qui a quitté l'Etihad à l'issue de la saison dernière.

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Il a conclu : « Nous avons beaucoup de choses sur lesquelles travailler. La saison vient tout juste de commencer, il y a donc de nombreux points à améliorer, mais même lorsque nous gagnons les matchs, il y a des choses à améliorer. »

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