Les rumeurs continuent d'associer la star espagnole Rodri à un possible transfert au Real Madrid lors de la période des transferts actuelle, dans un contexte de blocage des négociations pour la prolongation de son contrat avec Manchester City. Cependant, l'entraîneur italien Enzo Maresca est sorti pour mettre un terme aux spéculations, en affirmant que le club tient à conserver les services de son milieu de terrain. Il a également révélé les dernières évolutions de son état de santé après l'opération qu'il a subie, et ce avant le match amical très attendu face à l'Inter.

Enzo Maresca, le directeur technique de Manchester City, a affirmé que Rodri représente l'un des éléments les plus importants de l'équipe, en insistant sur le fait que tous les propos qui l'associent à un transfert au Real Madrid ne dépassent pas les limites de la spéculation.

L'entraîneur italien a déclaré lors de la conférence de presse qui a précédé le match amical face à l'Inter : « C'est extrêmement important. J'ai dit dès ma première conférence de presse que n'importe quel entraîneur au monde aimerait avoir un joueur comme Rodri. C'est un joueur important pour moi, pour le club et pour tout le monde, mais il a besoin maintenant de se reposer. Sa présence revêt une grande importance pour nous, surtout lorsque nous disputons un match tous les trois jours. »

Les dernières évolutions de la blessure de Rodri

Maresca a révélé que le milieu de terrain espagnol a subi une opération chirurgicale au dos au début de la semaine en cours, en confirmant sa réussite, le joueur devant bénéficier d'une période de repos avant de revenir à Manchester le mois prochain.

Il a ajouté : « Après la fin de la saison, il était entièrement concentré sur la Coupe du monde, et il profite maintenant de ses vacances. Nous n'avons tenu aucune réunion consacrée à discuter de Rodri avec le directeur sportif Hugo Viana. »

Il a poursuivi : « Tout ce qui se dit actuellement n'est que spéculation. Rodri a subi une opération chirurgicale lundi, qui s'est bien passée, et il va maintenant bénéficier de quelques jours de repos avant de nous rejoindre à l'issue de ses vacances. »

Le Real Madrid guette la position du joueur

Le contrat de Rodri avec Manchester City prend fin à l'issue de la saison 2026-2027, tandis que la direction du club n'est pas parvenue jusqu'à présent à un accord avec le joueur concernant la prolongation de son contrat.

Rodri avait auparavant laissé entendre qu'il révélerait sa position quant à son avenir après la fin de la Coupe du monde, mais il n'a fait aucune nouvelle déclaration jusqu'à présent.

En revanche, le Real Madrid continue de suivre le joueur de près, l'entraîneur portugais José Mourinho cherchant à le recruter et à le réunir avec Bernardo Silva au stade Santiago Bernabéu.

Les rapports indiquent que le club espagnol pourrait reporter la présentation d'une offre officielle jusqu'à ce que l'avenir d'Aurélien Tchouaméni soit tranché, tandis que Manchester City conserve le droit de refuser toute offre présentée par le Real Madrid.

Marmoush, Díaz et Nunes rejoignent la délégation de City

Maresca a confirmé que Rúben Dias, Matheus Nunes et Omar Marmoush rejoindront la délégation de Manchester City lors de la tournée asiatique, mais qu'ils ne seront pas prêts à participer au match amical face à l'Inter.

Il a déclaré : « Nous avons actuellement un grand nombre de jeunes joueurs ici. Trois autres joueurs de l'équipe première nous rejoindront demain, et le reste des joueurs arrivera progressivement. Je suis heureux de travailler avec le groupe qui est présent actuellement. »

L'entraîneur italien a insisté sur le fait qu'accorder aux joueurs un repos suffisant après la Coupe du monde est une nécessité, compte tenu de la saison longue et chargée qui attend l'équipe.

Il a expliqué : « Nous aurions aimé les avoir avec nous, mais ils ont besoin de repos après la Coupe du monde. Rúben Dias, Matheus Nunes et Omar Marmoush arriveront tard dans la matinée de demain, ils ne seront donc pas disponibles pour jouer face à l'Inter, tandis que le reste des joueurs reviendra progressivement à l'issue de leurs vacances. »

Maresca met en garde contre le trop grand nombre de matchs

Quinze joueurs de Manchester City ont participé aux compétitions de la Coupe du monde qui s'est disputée aux États-Unis, au Canada et au Mexique, et Elliot Anderson a également rejoint l'équipe durant le tournoi.

Maresca estime que le fait que les joueurs bénéficient d'une période de repos à ce moment sera un facteur important pour les aider à rivaliser tout au long de la saison, en affirmant que la charge des matchs augmente la probabilité de subir des blessures.

Il a conclu ses propos en déclarant : « Plus vous disputez de matchs, plus la probabilité de subir des blessures augmente. C'est une chose normale, car il est difficile de jouer 60 ou 70 matchs par saison sans blessures. »

L'entraîneur italien a ajouté : « Nous devons nous adapter à cette réalité et essayer de réduire les blessures autant que possible, tout en étant conscients que leur survenue reste une partie normale du football. »