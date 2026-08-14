Enzo Maresca, l'entraîneur de Manchester City, a insisté sur l'importance du choc à venir face à Arsenal, prévu après-demain dimanche au Millennium Stadium dans la capitale galloise, Cardiff, dans le cadre du Community Shield anglais.

La rencontre revêt une importance particulière pour Maresca, puisqu'il s'agit de son premier match officiel à la tête du banc de Manchester City, à l'occasion du coup d'envoi de la nouvelle saison.

Maresca a déclaré lors de la conférence de presse d'avant-match : « Arsenal a prouvé, au cours de ces dernières années, qu'il était un concurrent constant et redoutable. C'est une équipe formidable bâtie par Mikel Arteta. Ils ont livré des performances impressionnantes et démontré toute leur force ces derniers temps. Mais dans le même temps, nous sommes Manchester City, et nous chercherons à réduire l'écart et à rivaliser avec force. »

Le Community Shield n'est pas un match amical

L'entraîneur italien a affirmé que Manchester City abordait le duel face à Arsenal comme un match de compétition, et non comme une simple rencontre de préparation avant le début de la saison.

Il a expliqué : « Pour moi personnellement, le Community Shield est un trophée, et quand il y a un trophée et une finale, on cherche toujours à gagner. Ce n'est donc absolument pas un match amical, mais bien un trophée que nous ferons tout notre possible pour remporter afin de décrocher notre premier titre. »

Il a poursuivi : « Il est important de continuer à grandir et à nous améliorer. Je pense que la période de préparation de la saison a été bonne, et les performances de l'équipe se sont améliorées de match en match. Maintenant, une fois la préparation terminée, nous devons rivaliser, enchaîner les victoires et engranger les titres. »

Il a ajouté : « Ce que je veux voir, c'est faire preuve du bon état d'esprit pour continuer à progresser, et avoir la mentalité adéquate pour remporter les matchs et décrocher les titres. »

Maresca a évoqué les changements que traverse Manchester City en cette période, en déclarant : « Nous vivons une phase de changement en ce moment, et dès la fermeture du marché des transferts, nous devrons être prêts à trouver des solutions pour l'équipe le plus rapidement possible. »

L'entraîneur italien a précisé : « Nous traversons une période marquée par le départ de joueurs qui ont passé de nombreuses années ici, ou par leur possible départ, ce qui signifie qu'un changement est en cours, et nous ferons tout notre possible pour y faire face. »

La situation des blessures avant le duel contre Arsenal

Concernant l'état physique de ses joueurs, Maresca a indiqué que l'équipe abordait la rencontre face à Arsenal avec un effectif quasiment au complet, soulignant que Rayan Cherki est le seul joueur à ne pas être pleinement disponible.

Il a déclaré : « Rayan Cherki a connu un petit problème durant la préparation de la saison, mais il s'est déjà entraîné avec nous, donc tout le monde est disponible, en tenant compte du fait que certains joueurs n'ont rejoint l'équipe qu'il y a deux jours. »

Au sujet d'Erling Haaland, Maresca a assuré que l'attaquant norvégien allait bien, après son absence lors des dernières minutes de la séance d'entraînement de jeudi.

Quant à Savinho, il a déclaré : « Il n'a pas participé à la séance d'entraînement d'hier, car il souffrait d'un léger malaise. Nous verrons la situation aujourd'hui, puisque la séance d'entraînement aura lieu dans l'après-midi, et nous évaluerons son état pour décider s'il sera disponible face à Arsenal. »

Maresca commente l'avenir de Rodri

Concernant les dernières nouvelles sur l'avenir de Rodri, Maresca a déclaré : « Comme je l'ai déjà dit, le marché des transferts est ouvert ; nous pouvons acheter des joueurs ou en vendre, et toutes les possibilités sont envisageables. Je viens tout juste de voir Rodri dans le bâtiment et je l'ai chaleureusement enlacé, nous verrons ce qui se passera. »

Maresca a également évoqué la difficulté de convaincre certains joueurs de rester lorsqu'ils ont déjà pris la décision de partir, en déclarant : « Il est assez difficile de convaincre des joueurs de rester lorsqu'ils sont déjà décidés à partir. Et cela s'applique à la situation de Tijjani Reijnders, et peut-être de James Trafford et de quelques autres joueurs. »

Il a ajouté : « Je pense que lorsque le club, le joueur et l'entraîneur s'accordent sur le fait que la meilleure décision pour certains joueurs est de partir, alors le départ devient inévitable. »

Reijnders proche de quitter City

Les propos de Maresca laissent entendre qu'il existe un accord au sein de Manchester City sur le fait que le départ de Tijjani Reijnders est la décision la plus adaptée pour le joueur et le club, bien que le milieu de terrain néerlandais n'ait rejoint l'équipe que l'été dernier.

Le club saoudien d'Al-Qadsiah avait accepté d'acheter Reijnders pour 52 millions de livres sterling, avec la perspective de finaliser le transfert dans les prochains jours.

Reijnders était présent avec l'équipe à Manchester jeudi, mais il n'a pas participé à la séance d'entraînement disputée en présence des supporters à l'académie de football de Manchester City.

Maresca refuse de parler d'Enzo Fernández

Concernant les dernières nouvelles au sujet d'Enzo Fernández, Maresca s'en est tenu à sa position de refus de commenter les joueurs liés à d'autres clubs.

Il a déclaré : « Je dois vous donner la même réponse que celle que je vous ai donnée dès le premier jour, une réponse qui restera toujours la même ; c'est un joueur qui appartient à un autre club, et je ne pense pas qu'il soit approprié de parler d'autres joueurs. »

Interrogé sur la date limite du transfert et sur la question de savoir si Manchester City effectuerait un mouvement aujourd'hui, il a répondu : « Pas aujourd'hui, honnêtement, je ne pense pas que nous ferons quoi que ce soit aujourd'hui. »

Maresca dévoile les besoins de Manchester City

En ce qui concerne le renforcement de l'effectif, Maresca a affirmé que Manchester City avait encore besoin d'effectuer quelques mouvements durant le marché des transferts.

Il a déclaré : « Bien sûr, il y a des choses que nous devons faire. Quant au nombre, je ne sais pas pour l'instant ; il pourrait s'agir d'un joueur ou de deux, cela dépend aussi de savoir s'il y aura des joueurs qui quitteront l'équipe. »

Il a conclu : « En ce moment, et 48 heures avant de disputer une finale, la première pour moi avec ce club, mon attention ne porte pas sur les départs ou les arrivées de joueurs, mais tout mon intérêt se concentre sur la meilleure façon de préparer le match et de tenter de remporter le titre. »