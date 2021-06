Marcus Rashford déjà sous le charme de Jack Grealish

L'attaquant anglais est heureux d'évoluer avec un partenaire du niveau de Jack Grealish en sélection.

Marcus Rashford a décrit Jack Grealish comme un "grand joueur" tout en insistant sur le fait que l'Angleterre gagnera plus de matchs avec lui dans l'équipe. Grealish a honoré ses sixième et septième sélection lors des victoires amicales des Three Lions contre l'Autriche et la Roumanie, après avoir été nommé dans la dernière liste de 26 joueurs sélectionnés par Gareth Southgate pour disputer l'Euro 2020. La récompense d'une saison exceptionnelle avec Aston Villa.

La star de Manchester United, Rashford, qui a marqué le penalty gagnant contre la Roumanie, a été impressionné par ce qu'il a vu du milieu de terrain anglais et pense qu'il mérite d'être un titulaire régulier. Malgré le fait que Grealish pourrait la concurrence pour une place sur la gauche lorsque les Three Lions ouvriront leur campagne lors du Championnat d'Europe contre la Croatie dimanche prochain, Rashford a déclaré aux journalistes après leur dernière victoire amicale :

"C'est un grand joueur. Il va certainement grandir et grandir dans un maillot anglais. Nous savons par l'entraînement et la Premier League ce qu'il peut et pour nous, il s'agit simplement de lui permettre d'atteindre son potentiel sous un maillot anglais. Nous gagnerons plus de matchs avec lui dans l'équipe".

Une saison de haute volée avec Aston Villa

Le joueur de 25 ans, qui a fait ses débuts pour l'Angleterre lors d'un match nul de l'UEFA Nations League contre le Danemark en septembre, a marqué sept buts et délivré 12 passes décisives 27 matches toutes compétitions confondues avec Aston Villa cette saison, mais son rayonnement dans le jeu a été des plus conséquents.

Rashford est devenu le 125e capitaine de l'Angleterre lorsque Southgate lui a remis le brassard pour le match contre la Roumanie dimanche. Après avoir marqué l'occasion en marquant son 12e but international, le joueur de 23 ans a déclaré à ITV Sport : "C'est vraiment un grand moment pour moi. C'est quelque chose dont vous rêvez quand vous êtes enfant et aujourd'hui j'ai réussi à accomplir ce rêve". Qu'on se le dise, il faudra probablement compter sur l'Angleterre, déterminée à briller sur son sol.