Marcus Rashford cible de racisme sur les réseaux

Marcus Rashford a détaillé les abus raciaux qui, selon lui, ont inondé ses comptes de réseaux sociaux après que Manchester United ait perdu aux tirs au but contre Villarreal en finale de la Ligue Europa mercredi soir.

L'attaquant des Red Devils a compté au moins 70 insultes au lendemain de la défaite. Il fait partie des footballeurs qui ont dénoncé l'omniprésence du racisme sur les réseaux sociaux au cours de l'année écoulée, mais jusqu'à présent, le problème ne s'est pas résolu.

Rashford a poursuivi en disant qu'un enseignant faisait partie de ceux qui lui avaient envoyé des messages racistes. Le joueur a également mis en évidence un fan qui avait dit qu'il "méritait" des abus, faisant la promotion de leur réponse comme un exemple des mentalités et messages haineux dont il doit faire face au quotidien.

I’m more outraged that one of the abusers that left a mountain of monkey emojis in my DM is a maths teacher with an open profile. He teaches children!! And knows that he can freely racially abuse without consequence…