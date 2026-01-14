Marcus Rashford, c'est terminé

Malgré le limogeage de Ruben Amorim et l'arrivée de Michael Carrick comme entraîneur intérimaire, le joueur de 28 ans a été prévenu que le pont avec son club formateur est rompu, même si son prêt actuel au FC Barcelone ne débouche pas sur un transfert définitif.

Le scénario concernant l'avenir de Rashford a pris un nouveau tournant après le départ d'Amorim de United. Avec la légende du club, Carrick, sur le banc pour le reste de la saison, les spéculations avaient brièvement alimenté l'espoir d'un retour de Rashford de son prêt en Catalogne et d'une réintégration dans l'équipe l'été prochain. Cependant, cet optimisme a été catégoriquement balayé par Murphy, qui estime que l'aventure de l'attaquant à Manchester est bel et bien terminée.

Rashford connaît actuellement une nouvelle jeunesse au FC Barcelone, leader de la Liga, où il a été prêté pour une saison l'été dernier. Il a récemment remporté son premier trophée en Espagne, contribuant à la victoire 3-2 de l'équipe de Hansi Flick face au Real Madrid en finale de la Supercoupe d'Espagne. Pourtant, malgré ce retour en force à l'étranger, le sentiment général en Angleterre est que son aventure à Old Trafford est bel et bien terminée, quel que soit l'entraîneur en poste.

Interrogé par BoyleSports, Murphy n'a pas mâché ses mots concernant la probabilité d'un retour de Rashford à Manchester United. Le consultant a affirmé que le changement d'entraîneur n'avait aucune incidence sur la situation de l'attaquant, citant un manque d'opportunités et une relation tendue avec les supporters comme principales raisons de son analyse.

« Je ne pense pas que Michael Carrick, ou son successeur, puisse influencer le club et modifier son approche concernant Marcus Rashford », a déclaré Murphy. « Il a eu toutes ses chances. De plus, les supporters se sont globalement détournés de lui. Je pense qu'il est trop tard. Même s'il ne rejoint pas Barcelone, un transfert ailleurs lui sera bénéfique. »