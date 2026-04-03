« Marco van Basten est le pire entraîneur que j'aie jamais eu »

Doke Schmidt s'en prend violemment à Marco van Basten, qu'il considère comme le pire entraîneur qu'il ait eu. C'est ce que déclare le Frison de 33 ans dans une interview accordée à Omrop Fryslân.

Van Basten a été à la tête du SC Heerenveen entre 2012 et 2014, période durant laquelle Schmidt occupait le poste d'arrière droit chez les Superfriezen.

Schmidt a également eu pour entraîneurs Ron Jans, Dwight Lodeweges et Foppe de Haan au cours de sa carrière de footballeur. En 2024, le défenseur latéral a raccroché les crampons.

Lorsqu’on demande à Schmidt qui a été son pire entraîneur, il ne semble avoir aucun doute. « En tant qu’entraîneur pur, c’était Van Basten. »

L'ancien footballeur professionnel ne mâche pas ses mots, mais précise que ce n'est pas une nouveauté pour le légendaire attaquant des Oranje. « Van Basten a lui-même reconnu plus tard que ce métier n'était pas fait pour lui. »

« En tant que personne, il n’y avait rien à redire, c’est juste que le métier d’entraîneur ne lui convenait pas », poursuit Schmidt, qui trouve logique qu’un grand footballeur ait sa chance en tant qu’entraîneur. « On doit donner sa chance à quelqu’un qui a un tel statut dans le football néerlandais pour voir comment ça se passe. »

Van Basten a fait ses débuts en tant qu’entraîneur principal de l’équipe nationale néerlandaise en 2004 et a mené les Oranje jusqu’aux huitièmes de finale de la Coupe du monde (2006) et de l’Euro (2008). L'ancien attaquant de l'Ajax et de l'AC Milan est ensuite devenu entraîneur à l'Ajax, puis est passé par Heerenveen avant d'atterrir à l'AZ, où il a mis un terme à sa carrière d'entraîneur en 2014.