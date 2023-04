Marco Asensio au Barça ? La vérité éclate

L'attaquant du Real Madrid Marco Asensio est en fin de contrat à la fin de la saison et son avenir est incertain depuis un an.

L'été dernier, il était également sur le point de quitter le club, mais il a redoublé d'efforts dans la capitale espagnole pour tenter de conserver sa place.

Asensio n'ira pas au Barça

Il semble qu'aucune solution n'ait été trouvée pour l'instant. Il ne rejoindra cependant pas Barcelone, selon Miguel Angel Diaz sur Cadena Cope.

Les deux joueurs sont liés depuis septembre, le FC Barcelone semblant le considérer comme une opportunité sur le marché, avec des liens étroits entre l'agent d'Asensio, Jorge Mendes, et le FC Barcelone. Mais depuis qu'Asensio a célébré un but refusé au Camp Nou en montrant l'écusson du Real Madrid, les rumeurs se sont calmées.

Il ne l'a pas évalué et ne l'a pas envisagé", a déclaré Diaz.

En réalité, la décision d'Asensio de rester ou non au Real Madrid dépendra en grande partie du type de rôle qui lui sera attribué. Asensio souhaite jouer plus souvent. À Barcelone, il n'est pas certain qu'il ait un rôle plus important.

En outre, s'il y a eu une possibilité, et qu'elle a été écartée depuis, il est logique pour les relations publiques de déclarer qu'ils n'ont jamais flirté avec l'idée de franchir la ligne de démarcation. S'il part, il est plus probable qu'Asensio rejoigne la Premier League.