Marcelo Lippi n'est plus le sélectionneur de la Chine

La Chine a été éliminée jeudi de la Coupe d'Asie des Nations par l'Iran (0-3). Un match qui restera le dernier de Marcelo Lippi sur le banc chinois.

La Chine s'est inclinée jeudi après-midi en quarts de finale contre l'Iran (0-3). Une défaite qui entraîne le départ de Marcelo Lippi. Le sélectionneur italien de 70 ans a en effet annoncé sa décision de quitter la sélection chinoise à l'issue de la rencontre.

"Ce match met fin à mon contrat avec l'équipe de Chine, a confié l'Italien. Pour moi, ça a été un grand honneur d'entrainer l'équipe d'un pays aussi important que la Chine. J'ai fait de mon mieux durant cette période pour développer l'équipe et la faire progresser. Je remercie tout le monde pour leur soutien."

"Peut-être que beaucoup de gens avaient imaginé un tel résultat contre l'Iran, mais pour moi, ce match n'a pas répondu à mes attentes. On ne peut pas se permettre de faire de telles erreurs", a-t-il estimé en référence à une grosse erreur de défense qui a coûté le premier but à son équipe. "Je tiens quand même à remercier les joueurs car ils ont fait beaucoup d'efforts et réalisé de bonnes performances dans cette Coupe d'Asie. Nous avons disputé de bons matches, même si nous n'avons pas atteint le dernier carré."