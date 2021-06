Marcelo Lippi analyse la réussite de Didier Deschamps

Ancien entraîneur de Didier Deschamps à la Juventus Turin, Marcello Lippi est fier du parcours de son ancien protégé, qui excelle avec les Bleus.

Ancien entraîneur de Didier Deschamps à la Juventus Turin, Marcello Lippi connaît parfaitement le sélectionneur de l'Équipe de France. Après une carrière de joueur couronnée de succès, le Français est aujourd'hui un tacticien reconnu, lui qui a notamment remporté la Coupe du Monde 2018. Une réussite qui ne doit rien au hasard.

Dans une interview accordée au Parisien, Marcello Lippi, lui aussi vainqueur de la Coupe du Monde en tant qu'entraîneur (avec l'Italie en 2006), a dit tout le bien qu'il pensait de Didier Deschamps. Selon lui, sa réussite actuelle tient en deux mots. Mais attention, ces deux mots-là seraient la base de chaque succès dans le football.

"Didier a bien retenu ce que je disais"

"Comme moi, il insiste sur deux mots : la coopération et l’équilibre. La coopération, car il a cette capacité à bien faire comprendre aux joueurs que l’équipe est au-dessus d’eux. Que leur envie de jouer tous les matchs compte moins que l’objectif final. Le joueur de haut niveau, surtout s’il est en sélection, a un gros ego. Comme tous les grands coachs, la force de Didier est d’entrer dans la tête du joueur et lui enseigner que le groupe est plus grand que lui", a d'abord confié le Transalpin.

"L’équilibre, c’est l’autre base. Attaquer ou défendre, cela se fait d’une manière équilibrée. Pas n’importe comment. Cela doit être l’obsession pendant le match. Didier a bien retenu ce que je disais quand je dirigeais la Juve", a ensuite ajouté Marcello Lippi, qui n'est pas franchement étonné de voir Didier Deschamps triomphé.

"Il a tellement gagné comme joueur qu’il sait que cela ne se fait pas par hasard. Il ne faut jamais sortir de l’organisation. Jamais", a enfin martelé l'ancien technicien, désormais à la retraite. Face à la Suisse, la France pourrait justement évoluer avec une organisation différente. Un 3-5-2 est notamment évoqué ces dernières heures.