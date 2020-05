Marcelo : "Le Real Madrid a encore faim"

Le latéral brésilien Marcelo s'est enflammé pour le Real Madrid et veut continuer à gagner avec le club merengue.

"Ce qui me rend heureux, c'est l'idée de vouloir gagner plus jusqu'à ce que nous ne puissions plus gagner", a déclaré Marcelo dans un chat avec la légende du Emilio Butragueno.

"C'est ce que le Real Madrid m'a appris. Gagner trois ligues de champions d'affilée et quatre en cinq ans est quelque chose qui restera dans l'histoire. Mais nous ne voulons pas rester là-dessus - nous voulons aspirer à gagner plus de titres".

"Tout ça, c'est le passé et maintenant nous devons continuer à gagner. Les trophées définissent chaque histoire et chaque carrière, mais ce que j'ai vécu ici au Real Madrid est ce qui me restera."

"Le Real Madrid m'a appris beaucoup de choses comme le respect de tout le monde, le travail en équipe, la lutte jusqu'au bout et la victoire. C'est est un très grand club et porter ce maillot pèse lourd. "Je suis qui je suis grâce au Real Madrid et j'ai tellement appris au cours de toutes ces années. C'est une institution est très grand. Il faut le voir, le ressentir, le vivre ... Chaque jour, vous en apprenez un peu plus sur le club et son histoire, qui n'est pas seulement à propos du football.", a conclu le Brésilien.