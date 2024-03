Marcelino plaide coupable après la fessée face à l'OM

Villarreal a mis fin à sa participation à l'Europa League en s'inclinant 4-0 face à Marseille lors du match aller des seizièmes de finale, jeudi soir.

Sauf miracle au Ceramica la semaine prochaine, le Sous-marin jaune quittera l'Europe - potentiellement pour deux saisons au moins, compte tenu de sa position actuelle dans le classement de la Liga.







La performance de Villarreal a été terrible, surtout en défense. L'entraîneur Marcelino Garcia Toral, de retour à la tête de l'équipe qu'il a dirigée pendant à peine deux mois en début de saison, a pris l'entière responsabilité de la défaite lorsqu'il s'est exprimé après le match, comme le rapporte Diario AS.





"Nous avons rompu avec la bonne dynamique de jeu et la compétitivité dont nous faisions preuve. Nous étions bien en dessous de ce niveau. Nous avons joué contre une bonne équipe qui a fait preuve d'efficacité. Nous devons les féliciter parce qu'ils ont été meilleurs et qu'ils ont très bien réagi. Ils ont mieux joué. Nous n'avons pas été à la hauteur, et j'en suis responsable. Je n'ai pas pris les bonnes décisions et j'assume la responsabilité de ce résultat.





"L'adversaire était supérieur en duels, en intensité et en efficacité. Et nous avons joué bien en dessous de notre niveau. Nous n'étions pas l'équipe que nous avions été, où nous avions joué à un très haut niveau à l'extérieur. Cette équipe avait encaissé beaucoup de buts cette saison et nous avions stoppé l'hémorragie. Mais cela n'a pas été le cas aujourd'hui.





Villarreal affronte le Real Betis dimanche, avant le match retour contre Marseille jeudi prochain. Après cela, l'objectif sera de terminer le plus haut possible dans le championnat, afin de se faufiler dans les places européennes pour la saison prochaine.