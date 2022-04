Desailly : "Nous avons beaucoup appris du dernier Euro"

Vainqueurs de l'édition 2018 en Russie, les Bleus iront au Qatar pour disputer la Coupe du Monde 2022 avec une pression supplémentaire : celle de préserver leur précieux titre. L'Equipe de France sera présente dans le groupe D, aux côtés du Danemark, de la Tunisie et du vainqueur du barrage intercontinental 1 (Pérou, Australie ou Émirats arabes unis).

"Nous avons beaucoup appris du dernier Euro"

Pour Marcel Desailly, ancien international français, les hommes de Didier Deschamps seront au rendez-vous, eux qui auront appris des erreurs commises face à la Suisse lors du dernier Euro. "Nous avons beaucoup appris du dernier Euro, durant lequel Didier Deschamps a mis en place de nouvelles choses sur le plan tactique, en jouant notamment avec cinq défenseurs contre une équipe de Suisse qui était plus habituée que la France à jouer dans ce système", a ainsi analysé le Champion du Monde 1998, en marge du tirage au sort, vendredi.

L'article continue ci-dessous

"La France a compris que son système tactique devait lui permettre de mettre plus d'impact et de maîtriser le rythme du match. L'équipe a gagné en maturité et peut faire face à tous les obstacles qui se présenteront. Peu importe l'équipe en face", a-t-il ajouté, optimiste.

Du talent devant et derrière

"Nous savons que nous avons du talent, nous sommes forts en contre-attaque, nous sommes capables de bien défendre. La France sera capable de faire face à n'importe quelle situation", a enfin jugé Marcel Desailly. Avec son incroyable force de frappe offensive, l'Equipe de France est en effet armée pour battre n'importe quel adversaire. Favoris !