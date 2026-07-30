Plus rien ne semble pouvoir empêcher le prêt de Marc-André ter Stegen à l’Ajax. Matteo Moretto, journaliste spécialisé dans les transferts pour Marca, annonce qu’une avancée majeure a été trouvée.

L’arrivée de Ter Stegen à l’Ajax est dans les tuyaux depuis un moment, mais jusqu’à présent, le gardien n’était pas totalement tombé d’accord avec son employeur actuel, le FC Barcelone. Il s’agissait principalement d’une question fiscale.

Moretto rapporte désormais officiellement que Barcelone a « donné son feu vert sous toutes les conditions » pour le transfert. « Les problèmes fiscaux sont donc résolus », affirme le journaliste espagnol.

C’est une excellente nouvelle pour l’Ajax, qui voit en Ter Stegen son gardien numéro un pour la saison à venir. Si les formalités administratives sont rapidement bouclées, il y a même une chance qu’il soit déjà présent lors de l’ouverture de la saison contre le PEC Zwolle, le 9 août.

Míchel avait déjà laissé légèrement entendre le week-end dernier, avant le match amical contre Burnley, que les négociations semblaient aller dans le bon sens. « J’espère qu’il pourra nous aider et que nous pourrons bientôt parler de lui », a déclaré l’entraîneur de l’Ajax.

Moretto ne donne aucun détail sur les modalités du prêt. On ne sait donc toujours pas, pour l’instant, quel pourcentage du salaire de Ter Stegen devra être pris en charge par l’Ajax.