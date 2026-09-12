Dans une soirée marquée par Diomande, Arda Güler a retrouvé son éclat. Lors de sa courte apparition, qui n'a pas dépassé les 15 minutes, le Turc a livré une prestation remarquable qui a fait taire les sifflets au Santiago Bernabéu, envoyant un message clair : s'il y a un joueur qui doit être intouchable au Real Madrid, c'est bien Arda Güler, selon le journal« Marca » espagnol.

Le journal poursuit : « Mais parlons de Diomande. Nous ne savons pas encore s'il s'agit d'une véritable star ou non, et c'est un problème lorsque le montant du transfert atteint 140 millions d'euros. Bien que le prix ne soit pas de sa faute, il est évident que cette valeur le poursuivra longtemps. »

À lire également

Yamal s'approche du record historique de Mbappé en Ligue des champions, Haaland troisième

Le carton noir apparaît pour la première fois en Europe : quel est son rôle ?

« Marca » continue : « Face au Rayo Vallecano (le Real l'a emporté 4-1), José Mourinho a donné à son joueur Diomande sa première occasion de débuter comme titulaire, mais il est passé sans laisser une grande empreinte. Et pour en revenir au montant du transfert, on demandera au joueur le plus cher de l'histoire du Real Madrid davantage que deux bonnes percées sur le côté droit. Le problème réside peut-être dans son poste, car Diomande a l'habitude de jouer sur le côté gauche. »

Le journal ajoute : « Jusqu'à présent, le public du Bernabéu lui accorde sa confiance et le traite avec bienveillance, et le joueur montre au moins une grande envie de travailler. Mais l'intégrer dans le onze ne sera pas facile, car, en présence du trio "BMV" (Bellingham - Mbappé - Vinicius) intouchable, il devra rivaliser avec Arda Güler, le meilleur joueur du Real Madrid. »

Bernardo joue beaucoup

Sans bruit, Bernardo Silva s'est emparé du match, ou plutôt de sa première période. On peut passer sur le relâchement qui a touché le Real Madrid en seconde période. Car jusqu'à la mi-temps, tout se déroulait comme le Portugais le souhaitait.

Le journal madrilène poursuit : « Bernardo, c'est le football lui-même. Il le porte en lui, dans ses pieds et dans sa tête. Il a formé un duo au milieu de terrain avec Valverde, et a fini par dominer tout l'entrejeu, laissant à Fede l'espace de faire ce qu'il fait le mieux : se libérer et avancer vers la surface de réparation adverse. Si Mourinho avait associé Bernardo et Güler, cela aurait été parfait, mais pour le malheur des supporters du Bernabéu, ils ne se sont pas retrouvés ensemble sur le terrain. »

Arda change tout

Le Turc est entré sur le terrain à 15 minutes de la fin, et a réussi à sortir les supporters du Bernabéu de leur torpeur, tout comme il a tiré son équipe de sa léthargie de seconde période.

Soudain, les joueurs du Real Madrid ont trouvé un partenaire dans chaque recoin du terrain. Güler était toujours présent pour offrir un soutien et recevoir le ballon, avant de déclencher son pied gauche et de créer le danger.

Ce fut une courte apparition, mais elle a laissé au Bernabéu un meilleur goût, après une seconde période digne d'être oubliée selon « Marca ».

Vous pouvez discuter des sujets et des actualités plus en profondeur sur les forums de « Kooora ».