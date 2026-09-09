Marc Overmars quitte avec effet immédiat son poste de directeur sportif de l’Antwerp FC. Le dirigeant de 53 ans l’a annoncé dans une longue lettre d’adieu.

Overmars travaillait depuis 2022 pour The Great Old, mais il met fin à ses fonctions après 4,5 ans en raison de sa santé. « Chers supporters, cela faisait des semaines que je préparais activement une prise de parole approfondie à votre attention après le mercato. Car ces derniers mois, il y a eu peu de communication de ma part vers vous », commence-t-il dans sa lettre d’adieu.

« C’est pourquoi le début du mois de septembre était entouré en rouge dans mon agenda pour parler pleinement de l’avenir avec vous. Les dernières saisons du Royal Antwerp n’ont pas été faciles. Et les mois de reprise se déroulent toujours de manière un peu chaotique, mais aussi stressante. Une fois que la nouvelle histoire a pu commencer, tout le monde a dû immédiatement se mettre pleinement au travail. Il ne peut pas en être autrement, car pour notre club, nous ne voulons pas perdre de temps. »

Overmars livre ensuite un message qu’il aurait préféré ne pas adresser aux supporters de l’Antwerp. « Toutes ces années de fatigue accumulée et le stress intense ont malheureusement atteint leur paroxysme le week-end dernier. Vous savez tous que ma santé n’est pas optimale. Mais je sens maintenant très clairement qu’aujourd’hui, je ne suis plus capable de supporter cette vie professionnelle trépidante et stressante. En avoir envie, oui, énormément ! Et de préférence jusqu’à la fin de cette saison de football, et pendant encore de nombreuses saisons ensuite. Les discussions autour d’une prolongation de contrat étaient donc en cours. Mais ma santé m’oblige à être honnête avec moi-même et avec toutes les personnes qui m’entourent. »

Le dirigeant fait savoir que son énergie est « complètement épuisée ». « Si je n’écoute pas mon corps maintenant, mes médecins prédisent qu’il y a un risque très élevé d’une mauvaise issue. Je dois donc prendre une décision drastique et cesser complètement mes activités professionnelles dans les temps à venir. Il n’existe pas de mots pour décrire à quel point cela me fait mal. Le RAFC, la ville d’Anvers et les supporters de notre club sont devenus une partie de ce que je suis devenu, professionnellement mais aussi dans le privé. »

« Ma famille vient souvent et avec plaisir à Anvers, c’est notre deuxième maison », poursuit Overmars. « Ce que nous avons accompli ensemble sur le plan sportif est gravé dans les livres d’histoire du football belge. Mais surtout, je ressens un lien immense avec ce club et avec tous les supporters du RAFC. Et cela restera toujours ainsi. Je n’ai peut-être plus le cœur le plus solide, mais il bat aujourd’hui comme demain pour ce club. »

« Il est impossible de remercier tout le monde. Paul et Ria, Michael et toute la famille Gheysens, merci d’avoir cru en moi quand je traversais une période très difficile. Sven et Joachim, merci pour l’équipe solide que nous formions. Les juristes et les financiers qui devenaient sans doute parfois fous à cause de moi. Wouter et Jacques, merci d’offrir un nouvel avenir à notre club. Car cela me rassure aujourd’hui. Il y a à nouveau de la stabilité et des perspectives. »

Overmars sera présent samedi prochain lors du match de championnat contre l’Union afin de remercier tous les supporters en personne. « Ensuite, le repos complet sera vraiment de mise. À l’avenir, vous me reverrez certainement encore au Bosuil. Et autour d’un petit steak au Pont-neuf. Un ragoût au den Artist. Sur ma trottinette dans la Kloosterstraat. J’aime le RAFC. J’aime la ville des biscuits. Je vous aime ! »