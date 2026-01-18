Marc Guehi à Manchester City pour une bouchée de pain

L'équipe de Pep Guardiola est sur le point de renforcer son effectif en janvier, après avoir déjà recruté Antoine Semenyo de Bournemouth ce mois-ci.

Guehi devrait passer sa visite médicale après avoir trouvé un accord avec City.

Selon le journaliste de Sky Sports, Rob Dorsett, City est sur le point de signer Guehi après avoir trouvé un accord avec l'international anglais sur les conditions personnelles.

Le rapport indique que le joueur de 25 ans devrait maintenant passer sa visite médicale dans le nord-ouest de l'Angleterre, et que le transfert pourrait être finalisé d'ici la fin du week-end.

Cette nouvelle intervient après que City a trouvé un accord avec Crystal Palace, autre club de Premier League, pour un montant de 20 millions de livres sterling, bonus inclus, vendredi. L'équipe de Guardiola a ainsi devancé Liverpool et Arsenal pour s'attacher les services de Guehi.

Guehi, qui s'est imposé comme l'un des meilleurs défenseurs du championnat, aurait également suscité l'intérêt de grands clubs européens tels que le Bayern Munich, le Real Madrid, le FC Barcelone, l'Atlético de Madrid et l'Inter Milan. Son contrat avec Crystal Palace arrive à échéance à la fin de la saison.

L'international anglais devrait suivre les traces de Semenyo.

Si le transfert de Guehi se concrétise comme prévu, il emboîtera le pas à Semenyo, qui a lui aussi rejoint Manchester City en cours de saison, vendredi dernier.

L'attaquant, également courtisé par Manchester United, Liverpool, Chelsea et Tottenham Hotspur, a réalisé des débuts de rêve à l'Etihad Stadium, marquant lors de ses deux premiers matchs contre Exeter City (League One) en FA Cup et Newcastle United en Carabao Cup.

Manchester City a rapidement recruté Guehi après les blessures de ses défenseurs centraux Ruben Dias et Josko Gvardiol lors du match nul 1-1 contre Chelsea le 4 janvier.

Les Citizens, qui ont rappelé Max Alleyne, issu de leur centre de formation et prêté à Watford (Championship), en raison de leurs nombreuses blessures, sont invaincus depuis trois matchs sans Dias et Gvardiol. Ils ont notamment fait match nul 1-1 contre Brighton avant de s'imposer face à Exeter et Newcastle.

Guardiola admet que les blessures de Dias et Gvardiol ont mis City en difficulté.

Bien que Guardiola ait refusé de mentionner explicitement Guehi avant le derby mancunien de samedi contre Manchester United, l'ancien entraîneur du FC Barcelone et du Bayern Munich a évoqué les problèmes de blessures de son équipe, qui, de son propre aveu, ont mis le club en difficulté.

« Ce que j'ai pensé [après les blessures de Dias et Gvardiol] ? On est en difficulté ! C'est la première chose à laquelle j'ai pensé », a déclaré Guardiola vendredi après-midi. « C’est pourquoi nous avons opté pour un prêt afin de récupérer des joueurs. Je connaissais Max (Alleyne) pour l’avoir vu s’entraîner avec nous pendant deux ans, et il a évidemment encore une énorme marge de progression.

« En général, en comparant les vidéos – pas les séances d’entraînement, car nous n’en organisons pas –, la rapidité avec laquelle il a assimilé les choses est vraiment impressionnante.

« Nous avons fait ce transfert dans le but de faire revenir Max (Alleyne). Pour le reste, on verra. Normalement, quand on recrute un joueur, ce n’est pas pour trois ou deux mois, c’est pour plusieurs années. Et ensuite, le club doit décider si ce joueur est là pour durer. »