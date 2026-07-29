Marc Cucurella surprend avec une coiffure complètement différente

Un tout nouveau look pour Marc Cucurella. Après la Coupe du monde, il s’est fait tatouer, comme promis, la tête du sélectionneur espagnol Luis de la Fuente, mais il s’est désormais aussi séparé de son emblématique tignasse bouclée.

« Un petit tatouage du visage de Luis de la Fuente », avait promis Cucurella avant la finale de la Coupe du monde, si l’Espagne venait à la gagner. C’est bien ce qui s’est passé, puisque grâce à un but de Ferran Torres en prolongation, l’Espagne est devenue le nouveau champion du monde.

Cucurella s’avère être un homme de parole, car un peu plus d’une semaine plus tard, la tête de De la Fuente est tatouée sur le haut de son bras. Par ailleurs, Lamine Yamal avait lui aussi fait une promesse : en cas de sacre mondial de l’Espagne, il laisserait pousser sa barbe et sa moustache pendant trois semaines. Mais l’ailier ne semble pas encore avoir commencé.

Pour Cucurella, un tatouage ne suffisait pas : la toute nouvelle recrue du Real Madrid a désormais aussi adopté une coupe rafraîchie. Son emblématique masse de boucles a laissé place à de longues tresses.

Cela est quelque peu remarquable, puisque le latéral gauche joue avec ces boucles voyantes depuis le début de sa carrière. Cucurella faisait cela à cause de son petit garçon autiste, qui pouvait ainsi le reconnaître facilement sur le terrain.

« J’ai un fils autiste. J’aurais voulu ne pas avoir du tout d’argent, du moment que mon fils était en bonne santé. Je laisse pousser mes cheveux parce que ça lui plaît, mais aussi pour qu’il me reconnaisse encore s’il me perd une fois de vue sur le terrain », a expliqué Cucurella.