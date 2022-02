Maradona Jr envoie Messi au Barça

Le natif de Naples s'est entretenu avec les médias catalans qui ont débarqué dans la ville avant le match d'Europa League du FC Barcelone contre Naples, ce soir au stade Diego Armando Maradona.

La prédiction de Maradona JR

Messi a quitté le FC Barcelone pour le PSG cet été après que son contrat au Camp Nou ait expiré et qu'il soit devenu évident que le club catalan n'avait pas les moyens de lui en offrir un nouveau. Messi a rejoint son vieil ami Neymar Junior au Parc des Princes et bien qu'il n'ait pas mal joué, il n'a pas encore atteint les sommets dont nous savons qu'il est capable.

"Quel club n'allait pas s'ennuyer de lui ? Pour moi, ils s'en sortent bien", a déclaré Sinagra à Diario Sport. "Mais je suis convaincu que Lionel Messi va revenir à Barcelone. Peut-être l'été prochain. Il n'a pas l'air heureux [au PSG]. Évidemment, c'est un grand joueur et quand vous jouez comme lui, vous pouvez jouer n'importe où dans le monde. Mais il devrait être à Barcelone, sans aucun doute".

Sinagra, 35 ans, est né en 1986, l'année où Maradona a mené l'Argentine à la gloire lors de la Coupe du monde au Mexique et où il était au sommet de son art à Naples. Sinagra est le résultat d'une liaison extraconjugale entre Maradona et Cristiana Sinagra, une Napolitaine. Sinagra est également devenu footballeur et est actuellement à la tête de Napoli United, un club du cinquième échelon du football italien.