Maradona hospitalisé, son médecin assure que l’Argentin "va déjà mieux"

Hospitalisé lundi suite à une anémie, Diego Maradona a repris du poil de la bête d’après son médecin personnel et souhaite déjà rentrer chez lui.

Décidément, Diego Maradona s’en souviendra longtemps de ses 60 ans et de la semaine qui vient de s’écouler. Obligé d’être placé en isolement suite à une suspicion de cas de Covid-19 chez l’un de ses gardes du corps, l’Argentin n’avait pas pu assister à la reprise du football argentin avec son club du Gimnasia La Plata. Et il avait donc dû souffler ses 60 bougies, vendredi dernier, en isolement.

Profondément touché par le crise sanitaire depuis des mois, l’ancienne légende de l’Albiceleste a dû se faire hospitaliser lundi à la clinique privée IPENSA pour cause d’anémie. Au lendemain de cette hospitalisation, son médecin personnel, Leopoldo Luque, est venu donner quelques nouvelles aux médias présents aux abords de la clinique.

"Diego est en meilleur état qu'hier, il veut rentrer chez lui. L'idée est de le maintenir ici au moins jusqu'à demain. Il est anémique et un peu déshydraté, nous devons corriger cela et attendre qu'il aille mieux. Nous voulons améliorer son état autant que possible, et nous avons besoin d'un peu plus de temps pour cela."

"Parce qu'il se voit mieux, il veut partir. Je lui ai demandé de s'accrocher. Il a passé une bonne nuit et est de bonne humeur: on plaisantait et on a marché un peu à l'intérieur de la clinique. Il évolue comme on s'y attendait."