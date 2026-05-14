Un retour spectaculaire de Manuel Neuer en équipe d’Allemagne semble soudain plus proche que jamais. Le sélectionneur Julian Nagelsmann a inclus le gardien de but de 40 ans dans la liste préliminaire de 55 joueurs convoqués pour la Coupe du monde.

Neuer avait pourtant officiellement mis un terme à sa carrière internationale après l’Euro 2024, mais des rumeurs persistantes évoquaient ces derniers mois un retour favorisé par ses performances de haut niveau sous le maillot du Bayern Munich.

Selon Sky Sport, les discussions entre le gardien expérimenté et le sélectionneur battent leur plein ; Neuer viserait même le poste de numéro un pour la prochaine Coupe du monde.

« Un retour de Manuel Neuer à la Coupe du monde – peut-être même en tant que gardien titulaire de l’Allemagne, ou au moins comme remplaçant – est désormais une possibilité très concrète », rapporte le journaliste Florian Plettenberg. « Des discussions et des échanges téléphoniques ont lieu depuis plusieurs jours déjà. »

La Fédération allemande devait transmettre à la FIFA, au plus tard lundi, une liste provisoire de 55 joueurs ; seuls les noms inscrits sur ce document pourront ensuite être sélectionnés par Nagelsmann pour le Mondial.

Nagelsmann doit dévoiler sa liste définitive le 21 mai.

Neuer compte pour l’instant 124 sélections et figure parmi les gardiens les plus titrés de l’histoire du football allemand. Son apogée reste le titre mondial conquis en 2014, après la victoire en finale de la Coupe du monde face à l’Argentine.

Le président du Bayern, Herbert Hainer, s'est également exprimé jeudi au sujet d'un éventuel retour de Neuer. « Nous avons vu une nouvelle fois lors des derniers matchs à quel point Neuer est un gardien exceptionnel, même à quarante ans », a déclaré Hainer. « Je suis toujours ravi que les meilleurs joueurs participent à une Coupe du monde, mais c'est finalement une décision qui revient à lui et à Julian Nagelsmann. »

Mercredi, on a également appris que Neuer était sur le point de prolonger d'un an son contrat avec le Bayern, qui arrive à échéance, jusqu'à la mi-2027.