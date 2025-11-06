Manu Petit envoie Mourinho en Premier League

L'ancien entraîneur de Chelsea a rejoint le club portugais en septembre dernier, mais Petit estime qu'un retour dans l'élite anglaise serait une opportunité trop belle pour être refusée, d'autant plus que ses débuts à Benfica n'ont pas été des plus brillants.

Mourinho s'est révélé comme « The Special One » il y a plus de 20 ans, après avoir mené le FC Porto à la victoire en Ligue des champions et pris les rênes de Chelsea. Après deux passages à Stamford Bridge, il a également entraîné Manchester United et Tottenham, avec des succès mitigés. Bien qu'il ait passé de nombreuses années à entraîner en Angleterre, et qu'il ait également officié sur le banc du Real Madrid, de l'Inter Milan, de la Roma, de Fenerbahçe et d'autres clubs, l'entraîneur de Benfica aspire toujours à plus.

En octobre 2024, il déclarait : « Le mieux pour moi, après mon départ de Fenerbahçe, c'est de rejoindre un club qui ne participe pas aux compétitions de l'UEFA. Donc, un club en bas de tableau en Angleterre, qui a besoin d'un entraîneur dans deux ans, je suis prêt. Je ne veux plus en parler. Je veux parler du jeu. »

Aujourd'hui, Petit se voit bien prendre les rênes des Wolves, actuellement sans entraîneur et derniers de Premier League.

La légende portugaise « adore la Premier League »

Le Français pense que l'attrait du championnat anglais pourrait être tentant, d'autant plus que ce serait un nouveau défi avec une équipe en difficulté. Il ajoute que le « caractère bien trempé » du Portugais pourrait permettre aux Wolves de se maintenir.

Il a déclaré à JeffBet : « José Mourinho ne connaît pas les meilleurs débuts à Benfica, mais avec lui, tout est possible. Mourinho adore la Premier League et entraîner une équipe comme les Wolves pourrait être une expérience totalement inédite pour lui. Habitué aux équipes avec de grands joueurs et des moyens importants, il est surprenant de le voir lutter pour le maintien. Pourquoi pas ? Les Wolves sont associés à de nombreux Portugais depuis des années, ce qui pourrait convenir à Mourinho. Ce serait un défi de taille pour lui, car Mourinho a un caractère bien trempé et les Wolves ont peut-être besoin de sa combativité pour se maintenir en Premier League. Personnellement, je serais ravi de revoir Mourinho en Premier League à la tête des Wolves. »

Petit a ajouté que son ancien coéquipier d'Arsenal, Patrick Vieira, et la légende de Liverpool, Steven Gerrard, ne devraient pas rejoindre le club des West Midlands.

« Non, Patrick Vieira ne devrait pas accepter le poste d'entraîneur des Wolves. Il a déjà été limogé à plusieurs reprises, et je pense qu'un environnement plus stable lui serait bénéfique. Je souhaite bonne chance à Vieira et Steven Gerrard s'ils décident de prendre les rênes des Wolves, mais il y aura des moments difficiles, et ils devront apprendre à les surmonter », a-t-il ajouté.