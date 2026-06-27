Goal.com
En direct
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.

NE MANQUEZ PAS UN SEUL INSTANT DE LA COUPE DU MONDE

Votre accès illimité aux résultats, aux mises à jour en direct et aux analyses
Découvrir
Egypt v IR Iran: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Khaled Mahmoud

Traduit par

Mani a affiché son soutien à l’Égypte par un message marquant lors de la rencontre face à l’Iran

Égypte vs Iran
Égypte
Iran
Coupe du monde
Sénégal vs Irak
Sénégal
Irak
Sadio Mané
Égypte
Iran
É.-U.
Sénégal
Irak
Canada

Pour le bien du rêve sénégalais, Sadio Mané soutient l'Égypte face à l'Iran.

La star sénégalaise Sadio Mané a affiché son soutien à la sélection égyptienne lors du match des Pharaons, qui vient de se conclure sur un match nul (1-1) face à l’Iran, au terme de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026.

L’Égypte abordait cette rencontre avec l’Iran après s’être déjà assurée une place en seizièmes de finale, quel que soit le résultat, mais les joueurs sénégalais, Mané en tête, suivaient avec attention cette confrontation cruciale pour les Lions de la Teranga.

Quelques heures avant le coup d’envoi de la rencontre des Pharaons, les Lions de la Teranga avaient atomisé l’Irak 5-0, ce qui leur valait la troisième place de leur groupe. Leur espoir de figurer parmi les meilleurs troisièmes et donc de rallier les seizièmes de finale tenait désormais à un fil.

Une victoire ou un nul des Pharaons aurait assuré aux Lions de la Teranga une des meilleures troisièmes places et, donc, un billet pour le tour suivant. Mané a donc suivi la rencontre avec attention. Via la fonctionnalité « Story » de son compte Instagram, il a publié une photo de lui en train de regarder le match, accompagnée du mot « Égypte » et d’un emoji cœur.

L’Égypte, deuxième de son groupe, affrontera l’Australie en seizièmes de finale, tandis que l’adversaire du Sénégal reste à définir.

Publicité