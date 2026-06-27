Mani a affiché son soutien à l’Égypte par un message marquant lors de la rencontre face à l’Iran

La star sénégalaise Sadio Mané a affiché son soutien à la sélection égyptienne lors du match des Pharaons, qui vient de se conclure sur un match nul (1-1) face à l’Iran, au terme de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026.

L’Égypte abordait cette rencontre avec l’Iran après s’être déjà assurée une place en seizièmes de finale, quel que soit le résultat, mais les joueurs sénégalais, Mané en tête, suivaient avec attention cette confrontation cruciale pour les Lions de la Teranga.

Quelques heures avant le coup d’envoi de la rencontre des Pharaons, les Lions de la Teranga avaient atomisé l’Irak 5-0, ce qui leur valait la troisième place de leur groupe. Leur espoir de figurer parmi les meilleurs troisièmes et donc de rallier les seizièmes de finale tenait désormais à un fil.

Une victoire ou un nul des Pharaons aurait assuré aux Lions de la Teranga une des meilleures troisièmes places et, donc, un billet pour le tour suivant. Mané a donc suivi la rencontre avec attention. Via la fonctionnalité « Story » de son compte Instagram, il a publié une photo de lui en train de regarder le match, accompagnée du mot « Égypte » et d’un emoji cœur.

L’Égypte, deuxième de son groupe, affrontera l’Australie en seizièmes de finale, tandis que l’adversaire du Sénégal reste à définir.