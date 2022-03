Mangala : "Je joue comme si je jouais le titre"

L'AS Saint-Etienne s'est imposée ce dimanche face à Metz, une victoire particulièrement importante dans la course au maintien pour les Verts.

"Il n'y a que les points qui peuvent te sauver"

Arrivé dans le Forez cet hiver, Eliaquim Mangala découvre le championnat de France au sein d'un club qui lutte pour sa survie. Ce qui ne le perturbe pas, comme il l'a assuré dans les colonnes de L'Equipe.

"Le curseur est le même : il faut gagner. Il n'y a pas à calculer. Il n'y a que les points qui peuvent te sauver. Je joue donc tous les matches comme si je jouais le titre. Pour les gagner", a-t-il affirmé.

"Au niveau mental et de la motivation, c'est la même chose.Toutes les équipes vont se battre pour l'obtenir mais notre force, c'est nous-mêmes. Si on fait les choses bien, ça ira. La question ne consiste pas à se dire : 'Ils ont fait quoi, les autres ?' Non. C'est de se demander : 'Qu'est-ce qu'on veut créer comme dynamique, comme collectif fort, dans lequel tout le monde a son importance et les mêmes envies ?'

"Ça part de l'entraînement. Si tout le monde a un bon comportement, c'est déjà un pas de fait. Et le match du week-end est la conséquence de tout ce que l'on a réalisé dans la semaine. À condition de faire les petits pas."

"Je pensais la Ligue 1 très fermée et défensive"

Passé notamment par la Liga et la Premier, le défenseur international français n'avais encore jamais joué en Ligue 1, un championnat qu'il découvre donc avec plaisir.

"La Ligue 1 ? Je la pensais très fermée et défensive, a-t-il répondu. Or, c'est ouvert et ça joue. La L1 est très athlétique aussi, avec beaucoup de courses. Plus qu'en Espagne. En France, ça ne s'arrête jamais."

Dernier pendant de longues semaines, Saint-Etienne va mieux ces derniers temps et est même sorti de la zone rouge après cette victoire face aux Grenats. De bon augure pour la suite ?