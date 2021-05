Mandanda ne revendique rien à l’OM

Le gardien marseillais, Steve Mandanda, a indiqué qu’il était prêt à accepter la concurrence à son poste.

Steve Mandanda est le numéro 1 indiscutable à l’OM depuis 2007. Mais, cette situation risque de ne pas durer. Les responsables de la formation olympienne cherchent actuellement à recruter à ce poste. Et ils ont déjà des vues sur un gardien en particulier, en l’occurrence Alexander Nubel (Bayern Munich).

Mandanda est parfaitement au fait des intentions de sa direction. Il aurait pu en prendre ombrage, mais cela ne semble pas le gêner plus que cela. Il l’a assuré clairement en conférence de presse ce vendredi avant le dernier match de la saison. « Il n'y a rien à revendiquer, forcément il y a une recherche des dirigeants pour compléter la liste des gardiens. Moi je suis là, la concurrence je l'ai tout le temps. Je n'ai aucun problème là-dessus, je suis très serein avec ça », a-t-il déclaré.

"Si je ne me sentais pas numéro 1 j'arrêterai"

Tout en faisant savoir qu’il était ouvert à la concurrence, le capitaine olympien a quand même affirmé qu’il comptait batailler pour préserver sa place le plus longtemps possible. « Est-ce que je me sens encore prêt à être numéro 1 ? Oui sinon je serai parti, j'aurai arrêté c'est catégorique. Si je sens que je n'ai plus la forme ou plus le niveau, il faut arrêter », a-t-il confié.

Joueur le plus capé de l’histoire de l’OM, Mandanda a de quoi être fier du parcours accompli. L’intéressé avoue cependant ne pas trop y penser, car il est pleinement concentré sur ses matches et ses devoirs envers le club. « Je crois que je ne prends pas conscience, mais c'est ce qui me permet de me remettre en question quand ça ne va pas. Je suis encore joueur je me consacre pleinement à ça, j'aurai le temps de prendre conscience quand j'arrêterais », a souligné le « Fenomeno ».

Enfin, le dernier rempart marseillais s’est projeté sur le dernier match de la campagne, prévu à Metz dimanche. Jorge Sampaoli, son entraineur, a parlé d’une finale et il n’en pense pas moins personnellement : « C'est une saison qui a été très compliquée, les résultats ont été en dents de scie. On a l'opportunité de finir correctement et limiter la casse en décrochant la 5e place ».