Mandanda et les réactions après Strasbourg-Marseille (1-1)

La déception était de mise après le match nul de l'OM à Strasbourg (1-1), qui éloigne encore un peu plus les Marseillais de l'Europe.

Steve Mandanda (gardien de l'OM, Canal +) : "C'est un match un peu à l'image de notre saison. On n'est pas en difficulté et on finit par un match nul, c'est rageant mais les points on ne les perd pas ce soir. C'est plus la saison qui est regrettable, on a eu plusieurs fois l'opportunité de rester en haut et on n'a pas su la saisir. On doit gagner ce match parce qu'on n'est pas en danger et sur leur seule action ils égalisent puis on a du mal à mettre ce deuxième but. L'Europe ? Ce n'est pas ce soir qu'elle s'en va. On a fait beaucoup trop de contre-performances, notamment à domicile, contre des équipes contre lesquelles on était supposés supérieurs. Il va falloir terminer cette saison et bien préparer la prochaine".

Adrien Thomasson (milieu de , Canal +) : "On a été un peu amorphes, surtout en première mi-temps. Même après le but marseillais, on sentait qu'on était un peu endormis alors que notre saison est déjà réussie. Il faut qu'on se libère, qu'on joue sans pression et qu'on joue vers l'avant. En plus avec notre public qui poussait on aurait pu l'emporter, on savait qu'ils n'étaient pas en confiance, on aurait pu en profiter. On savait qu'ils leur fallait une victoire, avec le match qu'ils avaient fait contre on savait qu'ils avaient quelques failles. Dans l'ensemble c'est dommage on aurait dû jouer plus libéré que ça. On est en milieu de tableau, qu'on prenne 0 ou 1 point il fallait jouer pour la victoire. C'est ce qu'on a fait dans les 10 dernières minutes. Il faut qu'on donne du plaisir aux supporters, ils sont venus nous soutenir en finale de la à , on leur doit bien ça".

Rudi Garcia (entraîneur de l'OM) : "Le résultat est décevant, la prestation non. On a fait un match cohérent, on a souffert d'aucune occasion adverse. Nous avons manqué de réussite sur le penalty. On les a fait courir en 1ère mi-temps, ça ne pouvait que payer. C'est jamais facile de venir gagner ici... On a commis trop d'erreurs individuelles cette saison, on a concédé trop de penalties."