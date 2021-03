Mancini ne cache pas sa joie

L'Italie a pris le meilleur sur l'Irlande du Nord (2-0), jeudi soir, lors de son premier match de qualification pour la prochaine Coupe du monde.

Privée de match officiel depuis quatre mois, la Squadra Azzurra a retrouvé le chemin de la victoire grâce à des buts inscrits par Domenico Berardi et Ciro Immobile. Idéal pour lancer ses qualifications !

Au sortir de la rencontre, Roberto Mancini, sélectionneur de l'Italie, a salué la bonne prestation d'ensemble de ses joueurs. Nous avons déjà affronté de grandes équipes en Ligues des nations comme les Pays-Bas ou la Pologne, en obtenant de bons résultats. Nous verrons bien par la suite quand nous rencontrerons d'autres grandes nations lors de l'Euro, mais je pense que nos qualités ressortent plus quand nous affrontons un adversaire qui est prêt à tout pour gagner", a ainsi confié le technicien transalpin.



"J'ai vu que plusieurs sélections avaient connu des difficultés cette semaine, mais c'est normal car elles n'avaient pas disputé de match depuis cinq mois (quatre). Ces raisons me font penser que le premier match est toujours le plus difficile", a ensuite ajouté Roberto Mancini, désireux de ne pas faire la fine bouche pour cette reprise.

"La première période a été excellente dans tous les aspects du jeu, on aurait dû marquer quelques buts de plus, le jeu était rapide. La seconde période, il faudra la revoir parce que je pense qu'on pouvait faire mieux. On a fait tourner le ballon moins rapidement", a aussi expliqué le sélectionneur, heureux pour son attaquant Ciro Immobile, décisif.



"L'Irlande du Nord est une équipe physique, on savait qu'on allait souffrir sur cet aspect. Le but de Ciro Immobile ? Pour un attaquant, c'est fondamental de marquer. Il a fait un grand match, il aurait pu en marquer un autre, on est heureux pour lui, on espère que les autres attaquants vont en faire autant", s'est-il félicité. Impressionnant avec la Lazio Rome ces dernières saisons, le natif de Naples compte désormais 10 buts en 42 sélections, lui qui avait fait ses débuts avec la Squadra Azzurra en 2014, contre l'Espagne.

