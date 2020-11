Manchester United, Woodward réitère sa confiance à Solskjaer

Manchester United est 14e de la Premier League mais le travail du Norvégien est en sécurité malgré l'intérêt mutuel entre le club et Pochettino.

Ed Woodward a publiquement apporté son soutien à l’entraîneur des Red Devils, Ole Gunnar Solskjaer, au milieu des spéculations en cours sur l’avenir à long terme du Norvégien à . Après un mauvais début de saison, il y a eu de plus en plus de spéculations selon lesquelles Solskjaer allait quitter Old Trafford. Mauricio Pochettino, que Manchester United admire depuis un certain temps, est disponible et est sous les feux des projecteurs au milieu de la pression croissante exercée sur l'actuel entraîneur des Red Devils.

Après plusieurs défaites consécutives, Manchester United a donné une marge de manœuvre à Ole Gunnar Solskjaer en battant 3-1 ce week-end. Selon les informations de Goal que quel que soit le résultat à Goodison Park, la position de Solskjaer n'était pas menacée malgré le fait qu'United se classait à la 15ème position du classement avant ce match et maintenant Woodward, vice-président exécutif à Old Trafford, est sorti du silence et a soutenu Solskjaer.

Pochettino dans les starting-blocks

L'article continue ci-dessous

Dans un communiqué publié parallèlement aux résultats financiers du club du premier trimestre, il a déclaré : "Sur le terrain, bien qu'il reste encore beaucoup de travail à faire pour parvenir à une plus grande régularité, nous restons absolument attachés à la voie positive que nous suivons sous Ole alors que l'équipe continue de se développer. Jouer devant nos fans nous manque et nous travaillons dur avec nos instances dirigeantes et les autorités compétentes pour nous assurer que les fans peuvent revenir en toute sécurité dès que possible".

Plus d'équipes

Il est sous entendu que Pochettino désirerait accepter le poste de manager à Old Trafford et a ouvertement parlé de son désir de revenir à la tête d'une équipe de la . Cependant, malgré le mauvais début de campagne de Manchester United, selon les informations de Goal, le club est engagé dans le plan de reconstruction à long terme sous Solskjaer et ne sera pas poussé à prendre une décision réactionnaire. Manchester United occupe désormais la 14e place du classement après la victoire à Goodison Park avant la trêve internationale et n'a remporté que trois de ses sept premiers matches de championnat.

Goal 50 Revealed: The best 50 players in the world

Ils affronteront West Brom à domicile lors de leur prochain match avant des matches difficiles à l'extérieur à et à pris en sandwich entre les affrontements de la contre , le et le , où ils espèrent se rapprocher de la qualification pour les huitièmes de finales. Manchester United est en tête du Groupe H après avoir remporté ses deux premiers matches de phase de groupes avant la défaite de la semaine dernière contre Istanbul Basaksehir.