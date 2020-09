"Manchester United voulait Osimhen mais il ne voulait être en concurrence avec Ighalo", dit le frère de la star de Naples

Les Red Devils étaient l'un des meilleurs clubs européens liés à l'ancien attaquant de Lille avant qu'il opte pour un passage à San Paolo.

voulait signer Victor Osimhen plus tôt cet été, mais il ne voulait pas être en concurrence avec Odion Ighalo, a déclaré le frère de la star de . Victor Osimhen s'est rapidement imposé comme l'un des attaquants les plus efficace devant le but en après avoir rejoint en provenance de Charleroi à l'été 2019. Le joueur de 21 ans a marqué 18 buts lors de ses 38 matches toutes compétitions confondues pour l'équipe de Christophe Galtier, les aidant à terminer quatrième de et à faire de leur mieux en .

Il a suffisamment impressionné pour attirer l'attention de certains des plus grands clubs du continent, notamment et , Naples ayant finalement remporté la course à sa signature après avoir conclu un accord de 50 millions d'euros, sans compter les nombreux bonus, avec Lille le 31 juillet. Manchester United était également étroitement lié à Osimhen avant que ce dernier ne décide de se rendre en , et son frère a maintenant confirmé que le jeune attaquant talentueux avait été contacté pour un possible déménagement à Old Trafford.

"Trop de respect pour Ighalo, son aîné"

L'article continue ci-dessous

Cependant, Andrew Osimhen a déclaré que l'international nigérian avait exclu la possibilité de rejoindre les rangs d'Ole Gunnar Solskjaer en raison de la présence de son compatriote Ighalo, arrivé au club en prêt de Shanghai Shenhua en janvier : "Il est très vrai que Manchester United voulait Victor, mais il m'a dit quelque chose comme le fait qu'il avait trop de respect pour Odion Ighalo pour être en concurrence avec son aîné, a déclaré le frère aîné d'Osimhen à Complete Sports.

Plus d'équipes

"Mon frère tient Ighalo en haute estime et il ne s'est tout simplement pas vu aller à Old Trafford pour se battre pour une place de titulaire avec le meilleur buteur de la CAN 2019 en Égypte", a ajouté le frère de l'ancien lillois. Victor Osimhen a marqué trois buts en huit minutes lors de ses débuts pour Naples lors d'une victoire en match amical 11-0 contre L'Aquila le mois dernier, mais l'entraîneur, Gennaro Gattuso, a averti les supporters d'être patient avec leur nouvelle recrue après la rencontre.

"C’est trop facile de s’exciter maintenant, nous devons lui donner du temps et le laisser travailler, pas mettre la pression", a déclaré Gattuso. "C'est un joueur important et nous avons payé beaucoup pour lui, mais il ne faisait aucun doute qu’il nous donnerait quelque chose de différent que nous n’avons pas eu pendant mon séjour ici. Il y a un long chemin à parcourir". La première apparition en compétition officielle d'Osimhen pour Naples pourrait survenir lors de leur premier match de à le 20 septembre.