Calenda : "Barcelone voulait Osimhen pour remplacer Luis Suarez"

L'attaquant nigérian a été courtisé par les plus grands clubs d'Europe mais le Napoli s'est montré le plus insistant.

Roberto Calenda, conseiller auprès de Victor Osimhen, a affirmé qu’avant la signature du Nigérian pour , Barcelone souhaitait l'enrôler pour remplacer Luis Suarez.

L'attaquant de 21 ans a signé un accord de cinq ans après que le Napoli ait dépensé 80 millions d'euros à . Une somme record pour les deux formations.

Osimhen a fait bonne impression pour sa première en marquant un triplé et en fournissant une passe décisive dans une victoire amicale 11-0 contre l’équipe italienne de quatrième division L’Aquila lors d’un camp d’entraînement à Castel di Sangro vendredi dernier.

Plus d'équipes

L’avenir de Suarez au Camp Nou est actuellement en suspens car il n’aurait pas envie de continuer au club et le nouveau coach des Blaugrana, Ronald Koeman, ne veut pas de lui.

"Je ne parle généralement jamais de ces choses, par respect pour le joueur et le club. Il est juste que Naples dise les choses au fur et à mesure, ce sont les principaux acteurs", a déclaré Calenda à Radio Marte.

"Je peux dire que c'était une négociation bien menée par les parties, nous avons commencé à distance. La signature a eu lieu avec une communication constante et nous avons su garder le contact."

"[C'était une] opération difficile, et voulaient Osimhen jusqu'à la fin, même Barcelone le voulait au départ à la place de Suarez. Napoli, cependant, a tout fait. Ils l'ont voulu et l'ont pris. "

Cependant, Goal croit savoir que Barcelone ne suivait que les progrès d'Osimhen et qu'il n'a jamais été une véritable cible pour faire une offre.

De Liverpool, Goal tient de sources proches que Jurgen Klopp n'était pas intéressé par Osimhen en raison du prix élevé du Nigérian. Plus tôt cette année, les Reds cherchaient à renforcer leurs options sur le banc lorsque Sadio Mane et Mohamed Salah n'étaient pas disponibles. Liverpool a finalement jeté son dévolu sur Takumi Minamino en janvier.

L'article continue ci-dessous

Le coach de Naples, Gennaro Gattuso, avait précédemment déclaré qu'Osimhen avait besoin de temps pour s'intégrer pleinement dans sa nouvelle équipe et qu'il ne fallait pas lui mettre de pression par rapport à son coût élevé.

"Le garçon [Osimhen] est un professionnel exemplaire, très sérieux et très serein. C'est important quand on arrive dans des équipes où il y a eu des joueurs qui ont marqué l'histoire du football", a-t-il poursuivi Calenda.

«Les mots du coach [Gattuso] sont justes : il faut attendre et lui laisser du temps car il vient de loin, il doit s'adapter à notre championnat et à nos coutumes. Mais sans l'ombre d'un doute, il a un grand talent et je suis sûr qu'il le prouvera parce qu'il a des caractéristiques importantes. "