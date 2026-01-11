Manchester United : vers un retour "étrange" pour Solskjaer ?

Les Red Devils devraient s'entretenir avec l'ancien attaquant samedi, en vue d'un retour potentiellement surprenant à Manchester.

Solskjaer a quitté United à la fin de la saison 2020/21, après avoir mené le club à deux places dans le top 4 et à une finale de Ligue Europa. Il a depuis entraîné Besiktas, mais est désormais disponible et manifestement prêt à revenir à Old Trafford. Selon certaines sources, l'ancien attaquant devrait rencontrer les dirigeants du club samedi. United envisage de nommer un entraîneur intérimaire après le départ d'Amorim et a également été associé à l'ancien entraîneur de Middlesbrough, Michael Carrick. Cependant, Shearer a mis en garde le club contre un retour en arrière, car il insiste sur le fait qu'il y a tout simplement trop de problèmes à United pour que Solskjaer puisse les résoudre.

En effet, il a exhorté United à la prudence et à envisager la nomination d'un entraîneur après la Coupe du Monde, en fonction des disponibilités.

Shearer a déclaré à Betfair : « Je n'ai pas été surpris du tout par le limogeage d'Amorim. Je pense que Ruben Amorim s'y attendait. Son coup de gueule après le match contre Leeds ne leur a laissé aucun choix. Dans n'importe quel domaine, critiquer publiquement son supérieur, c'est savoir ce qui va se passer. Une fois qu'il a fait ça, ce n'était qu'une question de temps. Je pense qu'il savait ce qu'il faisait, il savait que son sort était scellé et ce coup de gueule était sa façon d'entraîner d'autres personnes dans sa chute.

« Ce serait vraiment étrange de faire revenir Ole Gunnar Solskjaer. Je comprends pour Darren Fletcher ou Michael Carrick, mais je ne comprendrais pas qu'on fasse revenir quelqu'un que le club a déjà limogé. Je sais qu'Ole a joué pour le club, qu'il y a un lien fort avec lui et qu'il a bien fait son intérim, mais ils l'ont limogé pour une raison. »

« Je comprends parfaitement que Carrick ou Fletcher soient là pour gérer l'équipe jusqu'à la fin de la saison. Mais cela semble se répéter, et ils doivent être très prudents. Si l'intérimaire réussit, il faudra faire très attention à ne pas retomber dans ce piège. Des entraîneurs de renom seront disponibles cet été : peut-être Thomas Tuchel, en fonction de la Coupe du Monde de l'Angleterre, peut-être Carlo Ancelotti, en fonction du Brésil.

« On brise ce cycle en recrutant une personnalité forte et charismatique et en lui laissant les rênes. Ce n'est pas un hasard si les trois clubs du haut du classement – Aston Villa, Manchester City et Arsenal – sont tous, en réalité, dirigés par leurs entraîneurs.

« Ils ont des directeurs sportifs, mais ils travaillent en parfaite harmonie. C'est ce qui doit se produire à Manchester United pour qu'ils atteignent leurs objectifs. »