Manchester United : Van Gaal conseille Ten Hag d'éviter "ce club commercial"

Louis van Gaal a exhorté l'entraîneur de l'Ajax Erik ten Hag à ne pas devenir le prochain entraîneur de Manchester United, lui suggérant de rejoindre "un club de football, pas un club commercial". Le sélectionneur des Pays-Bas sait de quoi il parle puisqu'il a entraîné les Red Devils après le départ de Sir Alex Ferguson et que l'expérience n'a pas été un succès.

"Il ferait mieux d'aller dans un club de football"

Erik Ten Hag est devenu l'un des candidats favoris pour prendre la tête de l'équipe d'Old Trafford cet été après son très beau travail à l'Ajax Amsterdam. Mais l'ancien entraîneur de Manchester United, Louis Van Gaal, pense que ce serait un mauvais choix pour le Néerlandais, insistant sur le fait qu'il existe de meilleurs clubs pour lui.

"Erik ten Hag est un grand entraîneur et c'est toujours une bonne chose pour Manchester United, mais Manchester United est un club commercial, ce qui est un choix difficile pour un entraîneur", a déclaré le sélectionneur des Pays-Bas Van Gaal lors d'une conférence de presse lundi avant le match amical face à l'Allemagne.

Ten Hag favori, mais pas seul

"Il ferait mieux d'aller dans un club de football. Je ne vais pas le conseiller, il peut m'appeler lui-même. Mais il doit choisir un club de football et non un club commercial", a ajouté Louis Van Gaal, qui garde visiblement la dent dure à l'encontre de son ancien employeur, où son passage n'a pas été réussi et où il estimait ne pas avoir assez la main sur les choix sportifs.

GOAL a confirmé la semaine dernière qu'Erik Ten Hag a été interviewé par les responsables de Manchester United au sujet de la perspective de prendre la relève à Old Trafford la saison prochaine. Cependant, l'homme de 52 ans n'est pas le seul à figurer sur la liste des candidats pour remplacer Ralf Rangnick en tant qu'entraîneur principal des Red Devils.

Mauricio Pochettino a longtemps été lié au poste de Manchester United et est toujours dans la course, d'autant plus qu'il a subi une pression accrue au Paris Saint-Germain après l'élimination de son équipe en Ligue des champions. L'entraîneur de Séville, Julen Lopetegui, figure également sur la liste des candidats du club, tout comme le sélectionneur espagnol et ex-entraîneur du FC Barcelone, Luis Enrique.