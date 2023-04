Manchester United va enfin remplacer Maguire !

L'avenir de Harry Maguire à Manchester United est incertain, et le club garde désormais un œil sur Fikayo Tomori, de l'AC Milan.

Maguire reste pour l'instant le capitaine de Manchester United, mais les choses semblent s'écrire à Old Trafford pour un joueur qui reste le défenseur central le plus cher du monde après son arrivée de Leicester en 2019 pour 80 millions de livres sterling.

Raphaël Varane et Lisandro Martinez étant blessés, le titulaire anglais pourrait jouer une grande partie de la fin de saison des Red Devils, mais après avoir été coupable de la défaite de United 3-0 contre Séville en Ligue Europa jeudi, il y a eu une nouvelle explosion d'informations sur son départ du club.

L'équipe d'Angleterre est toujours composée de Maguire et de Tomori, mais il semble qu'Erik ten Hag ne voit pas les choses de la même façon que Gareth Southgate.

Tomori impressionne Manchester United

"La saison impressionnante de Tomori a attiré l'attention de Manchester United et de Tottenham, qui gardent un œil sur le défenseur", rapporte le Daily Mail.

"Il est vrai que le Milan tient à garder Tomori et qu'il lui reste plus de quatre ans de contrat, ce qui signifie qu'il faudrait une offre énorme pour que le Milan envisage de vendre l'un de ses plus gros atouts".

"Il y a eu un intérêt de la Premier League [pour Maguire]", rapporte 90min. "La Juventus, Milan et l'Inter sont tous intéressés par un prêt potentiel avec option d'achat.

"Le camp de Maguire croit que la Serie A pourrait être un point de chute idéal pour le joueur s'il devait quitter Old Trafford.