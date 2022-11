Manchester United : Un ancien Red Devil préfère recruter Harry Kane à Kylian Mbappé

Manchester United est attentif au marché des attaquants pour préparer l'après Cristiano Ronaldo. Deux noms se détachent : Kylian Mbappé et Harry Kane.

Manchester United est toujours à la recherche de renforts pour combler son retard sur Manchester City et les meilleures équipes de Premier League afin de rejouer le titre à l'avenir. Et comme souvent, les Red Devils aiment le clinquant et veulent recruter une énorme star pour porter leur attaque dans le futur. Après tout, Manchester United a décidé de faire l'impasse sur le recrutement d'un buteur confirmé à l'été 2022.

"Mbappé n'est pas ce que Man Utd a besoin"

Pourtant, les Red Devils avaient perdu Edinson Cavani, parti libre de tout contrat, tandis que Cristiano Ronaldo poussait pour quitter le club. Mais Manchester United avait d'autres priorités pour satisfaire Erik Ten Hag et a sorti le chéquier pour combler d'autres besoins. En revanche, tout porte à croire qu'en 2023, les Red Devils sont s'atteler à frapper un grand coup sur le marché des transferts en attaque.

Deux noms sont sortis récemment dans la presse comme cibles plausibles des Red Devils : Kylian Mbappé et Harry Kane. L'attaquant français fait rêver les plus grands clubs européens tandis que l'Anglais se rapproche de l'échéance de son contrat avec Tottenham et a souvent été notifié comme une cible des Red Devils depuis plusieurs saisons.

Kane et Rice plébiscités

L'ancien attaquant de Manchester United, Sheringham, a expliqué au Genting Casino l'approche qu'il adopterait pour le recrutement : "Je ne pense pas que Kylian Mbappé soit ce dont Manchester United a besoin. Ils ont déjà des joueurs 'volants', si je peux les appeler ainsi, et ont besoin de joueurs concentrés et déterminés comme Kane et [Declan] Rice."

"Ce ne sont peut-être pas les joueurs les plus flamboyants mais ils font les bonnes choses au bon moment. Kylian Mbappe est un joueur merveilleux mais je ne sais pas si vous avez besoin d'un autre joueur rapide comme Marcus Rashford, Ronaldo et Antony", a ajouté l'ancien Red Devil qui était présent lors du triplé en 1999.

Teddy Sheringham espère que Manchester United va réaffirmer ses ambitions en se renforçant sur le marché des transferts : "Man United a toujours acheté les meilleurs. Ils ont signé Roy Keane, Rio Ferdiannd, Wayne Rooney - tous étaient les meilleurs disponibles. Vous avez besoin de joueurs avec du professionnalisme, du désir et de la concentration et ils ne devraient pas chercher plus loin que Kane".

"Ils sont désespérément à la recherche d'un point focal en attaque et s'ils devaient également obtenir Rice, qui sait quand le calmer et l'accélérer. United avait l'habitude de payer très cher pour obtenir ces joueurs et ils doivent le faire à nouveau", a conclu l'ancien Red Devil. Ronaldo sera libre à la fin de la saison s'il ne part pas en janvier, United espérant que d'ici là, il se sera qualifié pour la Ligue des champions et aura mis fin à six ans d'attente pour un titre majeur.