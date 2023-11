Manchester United : Un ancien joueur s’en prend à Antony

Antony est sous le feu des critiques en ce début se saison du côté de Manchester United. Le Brésilien n’a pas échappé à une légende du club.

Très décevant en ce début de saison, Antony est l’un des joueurs pris pour responsables de la méforme de Manchester United. Le Brésilien est critiqué pour son style trop personnel et son manque d’influence dans le jeu des Red Devils. Légende de Manchester United, Dimitar Berbatov n’a pas du tout ménagé Antony.

Antony déçoit Ten Hag selon Berbatov

Antony cette saison, c’est 0 but et 0 passe décisives en 11 matchs disputés avec Manchester United. Selon Dimitar Berbatov, le Brésilien ne rend pas à Erik Ten Hag la confiance qu’il lui accorde, surtout avec son style de jeu. « Antony doit comprendre qu’à chaque fois qu’il entre sur le terrain, il doit justifier la confiance que lui accord Erik Ten Hag. Vous me faites confiance, je ne veux pas vous décevoir, ni vous, ni l’équipe. Mais jusqu’à présent, ça ne se passe pas bien pour Antony, donc mon conseil est de jouer simple, de ne pas compliquer les choses », a lancé le Bulgare à propos d’Antony dans les propos rapportés par A Bola.

L'article continue ci-dessous

Getty

Pour Berbatov, Antony est un imposteur

L’ancien joueur de l’AS Monaco a poursuivi en détruisant complètement Antony. Selon Berbatov, le Brésilien n’a pas le niveau de Zinedine Zidane et encore moins, de son illustre ainé Ronaldinho. « Quand vous commencez à penser que vous êtes Ronaldinho ou Zidane alors que vous avez du mal dans les matchs, vous allez souffrir encore plus. N’essayez pas de faire des choses stupides qui n’aident pas l’équipe. Tu es tellement rapide, tu t’en sers pour commencer à faire des passes décisives et à marquer des buts », a conclu la légende mancunienne.