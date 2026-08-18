Manchester United est ce genre de club pour lequel même un match de championnat tout à fait ordinaire peut soudain prendre des allures de grand événement : Old Trafford, les projecteurs, et d’un coup, tout le monde en parle. Mais pour suivre toute la saison sans rien manquer, il faut un peu d’ordre dans la jungle des droits TV. Les diffusions dépendent fortement de la compétition, d’où ce petit aperçu utile.

Manchester United, toutes les informations sur la diffusion en un coup d’œil : qui montre / diffuse les matches des Red Devils en direct à la TV et en livestream ?

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Manchester United en Premier League, Carabao Cup, FA Cup et Community Shield à la TV et en livestream

Quiconque veut regarder la Premier League en Allemagne arrive pratiquement automatiquement chez Sky : tous les matches y sont diffusés en direct, parfois individuellement, parfois en multiplex, selon la densité de la journée. Manchester United est intégralement inclus. Et si la télévision n’est pas une option sur le moment, le stream fonctionne via Sky Go ou via WOW.

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Depuis 2025/26, Sky a en plus complété son offre anglaise avec la Carabao Cup. En clair : si Manchester United joue en Coupe de la Ligue, vous trouverez également la diffusion en direct sur cette plateforme, sans avoir à passer d’un diffuseur à l’autre.

Pour la FA Cup et le FA Community Shield, en Allemagne, impossible de contourner DAZN, qui détient les droits exclusifs. Dès que Manchester United doit jouer dans l’une de ces deux compétitions, les matches sont donc diffusés en direct en streaming.

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Manchester United, toutes les informations sur la diffusion en un coup d’œil : le live texte de SPOX

SPOX couvre également certains matches de United, via un live texte. Si vous ne voulez manquer aucune action importante, il vous suffit d’y jeter un œil. Nous y listerons nos live textes peu avant le coup d’envoi.

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