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Alice Kopp

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Manchester United, toutes les informations sur la diffusion en un coup d’œil : qui diffuse / retransmet les matchs des Red Devils en direct à la TV et en streaming ?

Manchester United

Où les matches de Manchester United en Premier League ainsi que dans les compétitions nationales de coupe sont-ils diffusés en direct ? Vous le découvrirez ici !

Manchester United est ce genre de club pour lequel même un match de championnat tout à fait normal peut soudain prendre des allures de grand événement : Old Trafford, les projecteurs, et d’un coup, tout le monde en parle. Mais pour suivre la saison dans son intégralité, il faut un peu d’ordre dans la jungle des droits TV. Les diffusions dépendent fortement de la compétition, d’où l’intérêt de ce petit récapitulatif.

Manchester United, toutes les informations sur la diffusion en un clin d’œil : qui diffuse / retransmet les matches des Red Devils en direct à la TV et en livestream ?

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Luke Shaw of Manchester United Getty Images

Manchester United en Premier League, Carabao Cup, FA Cup et Community Shield à la TV et en livestream

Quiconque veut regarder la Premier League en Allemagne arrive pratiquement automatiquement chez Sky : toutes les rencontres y sont diffusées en direct, parfois en match individuel, parfois en multiplex, selon le programme de la journée. Manchester United est intégralement inclus. Et si la télévision n’est pas une option sur le moment, le streaming fonctionne via Sky Go ou via WOW.

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Depuis 2025/26, Sky a en plus élargi son offre Angleterre avec le Carabao Cup. En clair : quand Manchester United joue en Coupe de la Ligue, vous trouverez également la diffusion en direct là-bas. Vous n’avez donc pas à jongler entre plusieurs diffuseurs.

Pour la FA Cup et le FA Community Shield, en Allemagne, impossible de contourner DAZN, qui détient les droits exclusifs. Dès que Manchester United doit jouer dans l’une de ces deux compétitions, les matches sont donc diffusés en direct en streaming.

Ligue des Champions
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Matheus Cunha of Manchester United Getty Images

Manchester United, toutes les informations sur la diffusion en un clin d’œil : le live ticker de SPOX

SPOX accompagne également certains matches de United, via un live ticker. Si vous ne voulez manquer aucune action importante, passez simplement y jeter un œil. Nous listerons ici nos live tickers peu avant le coup d’envoi.

Manchester United, toutes les informations sur la diffusion en un clin d’œil : le club en bref

Fondation1878
Titres de champion d’Angleterre20
Victoires en FA Cup13
Titres en Ligue des champions3
Joueur le plus capéRyan Giggs (963 matches officiels)
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