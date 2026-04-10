Manchester United : toutes les informations sur la diffusion en un coup d'œil : qui diffuse les matchs des Red Devils en direct à la télévision et en streaming ?

À Manchester United, même un match de championnat ordinaire se transforme souvent en événement majeur : Old Trafford, les projecteurs, et voilà que tout le monde en parle. Pour ne manquer aucune rencontre, il faut toutefois s’y retrouver dans la jungle des droits de diffusion. Les retransmissions varient selon la compétition, d’où l’utilité de ce guide rapide.

Manchester United : toutes les infos diffusion en un coup d’œil. Qui diffuse les matchs des Red Devils à la télévision et en streaming ?

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Manchester United en Premier League, Carabao Cup, FA Cup et Community Shield à la télévision et en streaming

En Allemagne, la quasi-totalité des rencontres de Premier League est diffusée par Sky : chaque match est proposé en direct, soit en transmission individuelle, soit en multivision selon le nombre de rencontres du jour. Les matchs de Manchester United sont bien entendu concernés. Pour ceux qui ne peuvent pas se tourner vers la télévision, le streaming est assuré par Sky Go ou WOW.

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Depuis la saison 2025/26, Sky a élargi son bouquet « Angleterre » pour y inclure la Carabao Cup. Concrètement, lorsque Manchester United dispute la Coupe de la Ligue, vous pouvez donc suivre la rencontre en direct sur cette même chaîne, sans avoir à changer de fournisseur.

En revanche, pour la FA Cup et le Community Shield, DAZN détient les droits exclusifs en Allemagne : lorsque Manchester United participe à l’une de ces deux compétitions, les rencontres sont donc diffusées en direct sur la plateforme.

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Manchester United : toutes les informations sur la retransmission, en un coup d’œil, avec le live-ticker de SPOX.

SPOX couvre également certains matchs des Red Devils via son live-ticker. Pour ne manquer aucune action décisive, connectez-vous juste avant le coup d’envoi : nos live-tickers sont mis en ligne quelques minutes avant le début de la rencontre.

Manchester United : toutes les informations sur la retransmission en un coup d’œil. Le club en bref :