Manchester United touché par le Covid

Juste avant le choc de C1...

Bruno Fernandes avait déjà été absent lors de la victoire de Manchester United contre Tottenham (jouée samedi) après avoir contracté la maladie.

Ralf Rangnick ne sait pas encore si Bruno Fernandes sera apte pour jouer contre l'Atlético de Madrid, mardi soir, en Ligue des champions..

Bruno Fernandes a marqué neuf buts et délivré 14 passes décisives toutes compétitions confondues cette saison et son absence serait un coup dur pour l'équipe de Rangnick.

De son côté, Luke Shaw est également incertain pour affronter l'équipe de Diego Simeone en raison de la COVID-19.

"Luke [Shaw] sera, je l'espère, de retour à l'entraînement lundi et pour Bruno [Fernandes], nous devrons attendre et nous prendrons un décision le jour du match. C'est une sorte de course contre-la-montre", a déclaré Rangnick.