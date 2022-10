Manchester United - Tottenham : diffusion TV, live streaming, compo probable et avant-match

Manchester United - Tottenham : où voir le match, l'heure du coup d'envoi, les news sur les équipes. Goal vous dévoile tout.

Tenu en échec face à Newcastle dimanche, Manchester United va devoir oublier son triste match nul et rebondir dans ce choc face à Tottenham. Les Red Devils alternent le bon et le moins bon ces dernières semaines et sont au porte du top quatre, l'objectif de Manchester United cette saison afin de retrouver la Ligue des champions la saison prochaine.

Les Red Devils aiment les chocs

Après avoir battu Liverpool et Arsenal et s'être totalement effondré face à Manchester City, Manchester United affronte un nouveau cador de Premier League cette saison et doit montrer que la déroute face au rival cityzen n'était qu'une erreur de parcours. Hormis face à Manchester City, les Red Devils ont systématiquement répondu présent lors des chocs en championnat alors même qu'ils n'étaient pas favoris.

Cette rencontre face à Tottenham est une nouvelle occasion pour Erik Ten Hag de démontrer que Manchester United poursuit sur la voie de la guérison. Le Néerlandais aura une grande décision à prendre pour composer son onze de départ. Il a titularisé Cristiano Ronaldo trois fois d'affilée, mais ce dernier qui n'a pas marqué face à Newcastle est sorti très agacé à vingt minutes de la fin. En attaque, Erik Ten Hag a l'embarras du choix avec les présences d'Antony, Bruno Fernandes, Sancho, Rashford et Cristiano Ronaldo.

Tottenham : Vivons caché, vivons heureux

En face, Tottenham avance masqué. Dans l'ombre de Manchester City et Arsenal qui attirent l'attention de l'ensemble des observateurs du football anglais depuis le début de saison, et à juste titre, les Spurs font leur bout de chemin. Troisième de Premier League, ex-aequo avec Manchester City, Tottenham doit frapper un grand coup ce mercredi soir.

Si les Spurs réalisent un très bon début de saison, ils n'ont pas répondu présent face aux "gros". Les hommes d'Antonio Conte ont fait match nul face à un Chelsea moribond et ont été battu lors du derby du Nord de Londres par Arsenal. La troisième fois doit être la bonne pour Tottenham s'ils veulent ambitionner de se mêler à la course au titre avec les Gunners et les Cityzens.

Malheureusement, Tottenham devra faire sans Richarlison, blessé pour plusieurs semaines, mais va bien évidemment s'appuyer sur son duo Son-Kane. Le second en est à neuf buts en dix matches de Premier League, un beau bilan pour le dauphin d'Erling Haaland au classement des meilleurs buteurs, tandis que le Sud-Coréen a mis un peu de temps à se mettre en marche et a marqué cinq buts lors des six derniers matches des Spurs, toutes compétitions confondues.

Horaire et lieu du match Manchester United - Tottenham

Ville : Manchester

Manchester Stade : Old Trafford

Old Trafford Heure : 21:15 UTC+2 (heure française) / 19:15 GMT / 20:15 UTC+1 (BST) / 15:15 EST / 12:15 PST

Sur quelle chaîne TV voir Man Utd - Tottenham ?

Manchester United - Tottenham

Premier League

Mercredi 19 octobre

21h15 sur Canal+

Stream : Canal +, My Canal

Prise d'antenne : 21h00 sur Canal +

Le streaming pour voir le match

Il vous sera aussi de possible de voir la rencontre en Streaming, en se connectant sur la plateforme MyCanal.

Série actuelle de Manchester United et de Tottenham

Manchester United : DVVVN



Tottenham : DNVVV

Les blessés et absents :

Privé de Christian Eriksen lors du match nul contre Newcastle, Erik Ten Hag pourrait récupérer le milieu de terrain danois, malade. Autre incertitude côté Red Devils, les présences d'Anthony Martial, touché au dos, et d'Harry Maguire, lésion musculaire, absents lors des derniers matches. En revanche, Erik Ten Hag sait qu'il ne pourra pas compter sur Mason Greenwood, Wan-Bissaka, Brandon Williams et Van de Beek pour cette rencontre.

Du côté de Tottenham, Antonio Conte va devoir faire sans Richarlison, blessé lors de la dernière rencontre face à Everton et qui va manquer plusieurs semaines de compétition. L'Italien sera aussi privé d'Emerson Royal, son habituel latéral droit, encore suspendu après son violent tacle sur Martinelli lors du derby du Nord de Londres. Tanganga est également forfait, tandis que Kulusevski, absent face à Everton, est incertain.

Les équipes probables

XI de départ de Manchester United : De Gea - Dalot, Varane, Lisandro Martinez, Shaw - Casemiro, Fred - Antony, Bruno Fernandes, Sancho - Rashford.

XI de départ de Tottenham : Lloris - Romero, Dier, Davies - Doherty, Hojbjerg, Bissouma, Bentancur, Perisic - Son, Kane.