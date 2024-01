Manchester United - Tottenham : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Manchester United accueille Tottenham, ce dimanche, en 21e journée de Premier League. Toutes les dernières infos ici.

La 21e journée de Premier League suit son cours en Angleterre. Ce dimanche 14 janvier, Manchester United d’Erik ten Hag reçoit son homologue de Tottenham Hotspur dans le cadre du premier match en championnat pour le compte de la nouvelle année. Le stade Old Trafford est lieu qui abritera ce choc.

Tottenham vise le podium

Évoluant en dent de scie, l’équipe de Manchester United est décevante lors de cette saison 2023-2024 en championnat. Les hommes d’Erik ten Hag pointent à la huitième place de Premier League après 20 journées disputées. Alors qu’ils ont réussi à faire un match nul face au leader Liverpool (0-0) et arracher une victoire contre le dauphin, Aston Villa (3-2), les Red Devils ont baissé la garde en s’inclinant face à West Ham (2-0) et Nottingham Forest (2-1). Une victoire leur permettrait de se relancer, ce dimanche.

De l’autre côté, les Spurs envisagent de battre les locataires d’Old Trafford pour faire la montée sur le podium. Actuellement cinquièmes de Premier League avec 39 points, une victoire permettrait aux hommes d’Ange Postecoglou de monter devant Manchester City (3e) et Arsenal (4e,), qui comptent 40 points chacun. Vainqueur de Burnley au troisième tour de FA Cup le weekend dernier, Tottenham compte réussir sa mission de battre les Red Devils pour continuer de croire au titre.

Horaire et lieu du match

Manchester United – Tottenham

21e journée de Premier League

Lieu : Old Trafford

A 17h30 française

Les compos probables du match Manchester United - Tottenham

Manchester United : Onana – Wan-Bissaka, Varane, Evans, Dalot – McTominay, Mainoo – Garnacho, Fernandes, Rashford – Hojlund

Tottenham : Vicario – Porro, Emerson, Van de Ven, Udogie – Skipp, Bentancur – Johnson, Kulusevski, Werner – Richarlison

Sur quelle chaîne suivre le match Manchester United - Tottenham

La rencontre entre Manchester United et Tottenham sera à suivre ce dimanche 14 janvier 2024 à partir de 17h30 sur Canal + Foot. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur la plateforme dédiée du groupe, My Canal.